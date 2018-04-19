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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı tatil edildi. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası rövanş maçı tatil edildi

SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe ile Beşiktaş maçı tatil edildi. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe-Beşiktaş Türkiye Kupası rövanş maçı tatil edildi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına koltuk atıldı. Bunun üzerine saha daha da karıştı. Şenol Güneş ve Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına gitti. Bunun üzerine Mete Kalkavan ve yardımcıları da soyunma odasına hareket etti. Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük kargaşa yaşandı.

YABANCI MADDELER İLK YARIYI DA DURDURDU
Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle de maç yaklaşık 5 dakika durdu. İlk yarının son bölümünde Beşiktaşlı Ricardo Quaresma korner atışı kullanırken sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan önce dördüncü hakemin yanına geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesiyle orta sahaya gelen Kalkavan, yardımcılarını da yanına çağırdı.

Yabancı maddelerin atıldığı tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Kalkavan, yaklaşık 5 dakika sonra müsabakayı yeniden başlattı. Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddenin hemen öncesinde de Querasma, atılan yabancı cisimler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

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Fenerbahçe Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 143 yorum
EZİKBAHÇE TARAFTARI METE KALKANAVANLA BİLE KAZANAMAYACAKLARINI ANLADILAR ÇİRKEFLİKLERİNİ GÖSTERİYORLAR ....
Eziktaş kadar çirkef takım görmedim.10 kişi kalınca sahada tiyatro çeviriyorlar.biz 9 kişi adam gibi oynadık kendi sahalarında
he abeysinin he öyle 8tas sen hala neyin kafasındasın burdan galibiyetlemi çıkacaksınız yani siz önce 8tas stadında yapılanlara bak
eziktaş kadar çirkef takım yoktur 10 kişi kalınca sahada tiyatro çeviriyorlar.biz 9 kişi kaldık adam gibi oynadık kendi sahalarında
Senol güneşe ders oldu. öyle sağa sola küfürler savurmak nasilmis gördü.
@hatamiti ne alaka oglum 1kişi eksık olan bjk skor avantajı fenerrbahcede bu tas atanlar bjklı veya gslı taraftar gurubu olmasın bence kirli oyun var
@hatamiti şenol hocanın başında kanama yok ama dikiş atılıyor.senaryoya bak sen
oyunu geren quresma ve tolga. biri kendine 5m uzağa dusen maddeleri toplayıp hakeme gosteriyor her pozisyonda. oburude tribune aylayacak nerdeyse. birde pepe yüzüne el değiyor yerde balık gibi çırpınıyor. cirpindikca batiyorsunuz
Fenerbahçe bundan sonraki tüm maçlarını seyircisiz oynamalı , rakip 9 kişi, 0-0 bile sizi finale götürür ,nedir bu şiddet ,sizin derdiniz ne.
@freeboy_2018 BEŞİKTAŞ 10 KİŞİ SİZİ KENDİ SAHANIZA HAPSETTİ BAKTINIZ MAÇ GİDECEK YİNE AYNI HEZİMETİ YAŞAYACAKSINIZ SON ÇARE SALDIRMAKLA BULDUNUZ.. YAZIK SİZE BEE EZİKLER KULÜBÜ...
caner küfürü saydiracakti yine bu sefer eve kadar kovalardi :)
Fener taraftarı kadar çamur bir taraftar daha var mı
Şenoldan çamuru var mı. Killi çamur
yok kardesim.fenerliyi kinse sevmez anasi bile
Var hem de 10 katı beteri var 5taş
@clbre_57 laf ağzından çıksın bi tarafınla konuşma bu ülkede şenol hocayı sevmeyen tek bşr futbolsever yoktur civcivler hariç
nasil bir fener yandasisiniz ????
galatasaray maçlarında küçük su Petleri geçti futbolcuların üzerinden yine tatil olmadı.bu da bişey mi.
@derebas1969 Allah gs nin fb nin belasını verecek. futbolu bitirdiniz
metenin böyle bir şey yapma ihtimali varmı heheh :)
8taslilar maçi normal şartlarda kazanamayacagini anladiklarindan 2. yariya seyirciyi proveke etmek icin çikmişlar. Şenol şarlatanina gelen bir şey yok... eziktaşliğin zirvesi
@yagizaral PİSLİK YAPAN TARAFTARI DESTEKLEYEN PİSLİKTİR.
kafasındaki 5 dikiside bostan yere attılar degilmi 10 kişilik takıma yenilecegiz diye çirkeflik yapan sizsiniz
@yagizaral sen ne içtin kardeş adamın kafası yarılmış t dikiş var yayıncı kuruluş gösteriyor ayıp provakotorluk yapma
@yagizaral ikinci yarı tiner çekip çıkmışlar
sen kasiniyon galiba
FENERBAHÇE ADAMIN ... !!!!! AKILLI OLUCAKSINIZ AKLINIZI ALIRIZ
hadi ordan tatil edilecekmiş ? Bundan dolayı tatil edilirse futbol mutbol biter
sahaya kim maddde atıyorsa tespit edilip katı cezalar uygulanmalı.vatandaş maaşından cocuklarının harclıgından para bırıktırıp maca geliyor yazık gunah ınsanlara.ınsan kılıgına gırmeyen yolda yurumesını bılmeyen embesil yaratıklar maca gelıp saaha anahtar atıyo.o sahada guvenlıgınden tutun futbolcusuna kadar orda ekmek yiyor ekmegınıze sahıp cıkın.
PKK kılar Fenerbahçe atkısı forması giyip maçı sabote etmeye gelmiş
@adnanuygun tamam işte onlar fenerbahçeli ve galatasaraylıdır
taraftarından futbolcusuna ve yöneticisine kadar hepsi çirkef bir takım bu kadar olur.
kaptan volki bu seyircileri sen böyle yaptın bide yapmayın diye yapmacık hareketler terör estirdirdiniz artık futbolcuları değil hocaları hedef alıyorsunuz masum insanlarada saldıryorsunuz orda futbol oynanmaz gladyatörler savaşır orada
@aydin_mustafa_1966 Saçma sapan fanatiklik yapmak zorundamısınız? Tüm futbolcular son saniyesine kadar avantajlı oldukları maçı hatta turu holigan seyirciler yüzünden kaybetmemek için var güçleri ile seyircileri yatıştırmaya çalıştı.Ayrıca bu iş FB-GS-BJK meselesi de değildir. Bu magandalık ve vandallık heryerde var. Biraz içlerinde var biraz da son dönemde yaratıldı.Cezalar caydırıcı olmayınca önlenemiyor da....
şikeci ezikler Allah hepinizin belasını versin
ne desek boş .. futbol kim biz kim .. kavga heryerde inaanlık nerde
ıkı eski trabzonlu yaptı yapıcagını
utanmaz rezil pislikler.....
benim anlamadığım bu davarların maçta ne işi. var??
yazıklar olsun Türk futboluna
Allah kahretsin, ne yapmak istiyorsunuz? Neye, kime hizmet ediyorsunuz?
yaziklar olsun bu istanbul takimlari hepmi cirkef
Allah rahmet eylesin iyi bilmezdik rahmetliyi
pisliği çıkaran tolgadır bilerek çıkardılar çünkü fener maç kazanmaya yakındı eziktaş pislik çıkartarak maç iptal olsun ama bilsinlerki nerde oynanırsa maç fenerin olacaktır
Beşiktaş hükmen 3 0 alır
Galatasaray liyim maddeyi atanlarin tumu bjk li.Turu zaten fb geciyordu bu sekilde.Araştirilirsa bjk taraftari oldugu belli olacaktir.
8taş küpe elden gideceğini anlayınca işi çirkefliğe döktü, Takınca,medel,caner,tolga ve yerlerde artisçe sürünen şenol güneş.Mete kalkavan gibi basit hakemde fırsat bu fırsat 8taşı kurtardı,quaresma hıyarı zaten hadi içeri diye provoke etti.
@degas34 HANZOBAHÇE
şikebahçe ve şikesaray Beşiktaşı 11 e 11 yenemiyorlar. iki pislik takım yıllarca Türk futbolunu mahvettiler. ama Allah yanınıza bırakmaz bunu
@jack_jackielka_2017 ...malsın. çünkü şikeden dolayı kupasını almayan tek takım beşiktaş...
@tanerelden gs gibi hazımsız bir takım olmadığımız için iade ettik. inceleyin varsa suçumuz asın bizi dedik.. incelediler aklandık. kupamızı geri aldık. fbnin çamuruydu o . Beşiktaş Türkiyenin en şerefli klubüdür. gs ile karıştırmayın
varya gram dürüstlük yok sizde.iyi alıştınız her maç olay çıkarıp maç almaya.bak fenerli kardeşim.kural şudur bilmiyorsan öğren.1 sahaya yabancı madde olayı olursa hakem anons ettirir.ikincide anons.üçüncüde maçı tatil etme yetkisi var.maç ilk yarı 5 kere durdu.ikinci yarı beşiktaş klübesine atılan madde yüzünden tolga tepki gösterdi.bazı şerefsizler adamın ölmüş annesine küfür ettiler.şenol güneş tolga yı uzaklaştırmaya giderken kafasına sandalye attılar,kafası yarıldı,gerçi sizin için ölmesi gerekiyor.sizde ne ahlâk,ne vicdan,ne dürüstlük yok.karaktersizsiniz.bir kısım fb liler hariç tabi ki
evlat olda sevilmez bu fenev
ayşe tatile çıksın bu maç tatile gider
Fenerbahçe hükmen galip sahadan kaçan beşiktaş
@mehmet_yagimli_2018 sen ezikbahçe olarak 10 kişi kalan beşiktaştan gol ye hakem seni kurtarsın ofsayt diye süper golü iptal etsin. maçın başında pepeye dirseği vur kırmızı gelecek yerde hakem mete kalkavan seni kurtarsın basit bir uyarı versin. aynı pozisyonda fenere sarı beşiktaşa kırmızı kart çıkar sonra 10 kişilik beşiktaş seniş sahana hapsetsin baskı kursun gole gittikçe yaklaşsın ve baktınız maç gidiyor son çare maçı karıştırmak ve yenilmekten kurtulmak ...
eyyamcı mete ofsayt olmayan golü vermedi, sarı kartlık pozisyona kırmızı çıkardı. maçın tansiyonunu mete kalkavan denilen yükseltmiştir. ve bu maç 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmelidir. eğer adalet varsa
bu nasıl iştir arkadas..rakibin 10 kişi kalmiş..beraberlik sana yetiyor ama senin yaptıgın rezilliğe pisliğe bak.bunlar insan olamaz...
çirkef takımın çirkef taraftaları. rezil bahçe
CİRKEF FENERLİLER.3-0 BJK GALİP İLAN EDİLMELİ..SAHADA RESMEN SAVAŞ VAR...HAKEM HAKEM DEGİL.TARAFGİR DAVRANİYOR...
şenol güneş ölmüşş
ON NUMARA GOLÜ OFSAYT DİYE İPTAL ET SONRA AYNI POZİSYONDA FENERE SARI BEŞİKTAŞA KIRMIZI VER RAKİBİ 10 KİŞİ BIRAK. RAKİP 10 KİŞİYLE BASKI YAPIP SENİ SAHANA HAPSETSİN TARAFTAR DA BAKTI MAÇ GİDECEK SON ÇARE ÇİRKEFLİK VE SALDIRI. EZİKBAHÇE İŞTE SİZ BUSUNUZ AZİKLER SÜRÜSÜ ....
AH FB TARAFTARI O KADAR SALAK OLDUĞUNUZU SANMIYORDUM. AL HÜKMEN 3-0 YENİLDİNİZ.
aziz dönemi olduğu sürece bedavadan hakemler ve fedatasyon sayesinde bedavaya aldılar bunların suyu bu çirkeflik başka bir şey bilmezler
fenev yine yaptı yapacağını, oğlum zaten avantajlisiniz, akıllı dursaniza, Allah'ın angutlari
Maç 3-0 Beşiktaş lehine tescil edilmeli ve fb nin sahası 5 maç kapanmalıdır. pepenin kırmızısı geçersiz sayılmalıdır
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