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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edilebilir! Olaylar büyüdü...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 21:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadeleye hakem Mete Kalkavan kısa süre ara verdi. Quaresma'nın korner kullanacağı sırada taraftarların sahaya yabancı madde atması nedeniyle hakem Mete Kalkavan yardımcılarını yanına çağırdı ve oyunu durdurdu.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edilebilir! Olaylar büyüdü...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki mücadelenin 40. dakikasında gerginlik nedeniyle hakem Mete Kalkavan maçı durdurdu.

Mücadelenin 40. dakikasında Beşiktaş bir korner kazandı. Ricardo Quaresma korneri kullanmak için kenara gelince yabancı maddeler nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Aynı şey iki kez tekrarlanınca hakem Mete Kalkavan orta sahaya geldi ve yardımcılarını yanına çağırdı.

Yaklaşık 3 dakikalık duraksamanın ardından mücadele kaldığı yerden devam etti.

OLAYLAR BÜYÜDÜ

Fenerbahçe ile Beşiktaşa arasındaki kupa maçının ikinci yarısında gerginlik iyice arttı. Mücadelenin 55. dakikasında saha kenarında Tolga Zengin, Fenerbahçeli taraftarlarla kısa süreli bir gerginlik yaşadı.

Bu sırada Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Tolga'yı sakinleştirmek için kenara geldi. Bu sırada tribünden gelen bir madde Şenol Güneş'in kafasına isabet etti. Şenol Güneş bir anda kendini yerde buldu. Daha sonra Şenol Güneş ayağa kalkarak olay yerinden uzaklaştı.

Bu sırada kenardaki gerginik devam etti.

ÜÇÜNCÜ KEZ OLURSA MAÇ TATİL EDİLECEK!
Kadıköy'de devam eden derbi sırasında, yabancı maddelerin üçüncü kez devam etmesi halinde hakem Mete Kalkavan soyunma odasına gidecek. Ve yine talimatlara göre soyunma odasına giden hakem, bir daha geri çıkmayacak. (Sporx)

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Fenerbahçe Beşiktaş

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