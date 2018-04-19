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Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 21:12 | Son Güncelleme

Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü! Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe, Fenerbahçe ile oynanan Türkiye Kupası rövanş maçında Josef'e yaptığı hareket sonrası Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü!

Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü! Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası rövanş maçına Pepe damgasını vurdu.

Maçın 30. dakikasında ikili mücadelede Fenerbahçeli Josef de Souza'ya sert bir müdahalede bulunan Pepe, hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Pepe, kırmızı kart sonrası Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunurken, Fenerbahçeli Fernandao ile tartıştı.

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PEPE GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAYABİLİR
Pepe'nin doğrudan kırmızı kart görmesi, oyuncuyu 2 maç men cezasıyla karşı karşıya bıraktı. Öte yandan Pepe'nin oyundan çıkarken gösterdiği tepki üzerine yaptığı eylemlerde de bir suç unsuru tespit edilirse, bu cezaya ilave yapılacak. PFDK'dan talimatlara göre en az 2 maç men cezası alması beklenen Pepe için, Tahkim Kurulu'ndan bir indirim gelmemesi durumunda Portekizli oyuncu, 31. haftada oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Pepe'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Ahmet Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana, böyle kırmızı kart olur mu?" tweetini attı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe pepe josef de souza

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Aynen böyle kırmızı kart mu olur ya adamın ayağı Kopmamış.
ya nasıl kırmızı kart olur? bileğini kırması mı gerek?!!!
ahmet Çakar sen dünya yuvarlak desen yinede senin hiçbi dediğini umursamıyorum
resim aldatıyor.bu pozisyon da fenere verirler mi kırmızı? golümüzü yediler ofaayt yok nerede tekrarı?
ahmet cakar gene tinermi kullandin sen ? lan ayaginimi kopartsaydi illa kirmizi olmasi icin o nasil bir ayaga basmaydi belliki kiloyu sadece bedenden degil karakterdende vermissin
Galatasaray - Başakşehir maçında aynı pozisyon sarı kart BJK maçında kırmızı kart işte çifte standart.. Yeter Mete KALKAVAN yeterrrr Beşiktaş camiası biliyorki şampiyon olmak için sadece rakibi yenmek gerekmiyor.. Hakemleride MHK yıda yenmesi gerektiğinin bilincinde..
ahmet çakar senin kadar eyyamcı bi adam daha yok bu memlekette kırmızı başka nasıl gösterilir karektersiz herif daha ne olucak adamın ayağımı kırilacak
ahmet çakarin bunama belirtisi bu olmazsa nasıl olur penaltı
Bal gibi kırmızı kartlık pozisyon. Ne olacak daha çekip silahla mı vuracak. Ahmet Çakar yine bir yerlere yaranma derdinde.
2 maç + çıkarken tahrikten 1 maç ekleyip 3 maç yer beşiktaşın hatrina 1 maç düşürürler 2 maç ceza yer.
nasıl olur ahmet aga bize bi anlatsana
Ülke futbolunu bitiriyorsunuz. Sonra da neden futbola ilgi azaldı diye aptalca konuşuyorsunuz. İnsanlar rezalet değil futbol izlemek istiyor...
SAHAYA YABANCI MADDE ATAN KENDİNİ FENERBAHÇELİ SANAN ALÇAKLARI TEK TEK TESPİT EDİP ÖMÜR BOYU HİÇBİR SAHAYA SOKMAYACAKSINKİ BUNDAN SONRAKİLERE DERS OLSUN AYIPTIR YA RAKİP 10 KİŞİ KALMIŞ KENDİ SAHANDASIN MAÇ BU SKORLA BİTSE BİLE FİNALDESİN BUNLAR FENERBAHÇELİ DEĞİLLER TERBİYESİZ ALÇAKLAR
Derbiyi karıştıran penaltı değil kırmızı kart BAŞLIKTA YANLIŞLIK VAR
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