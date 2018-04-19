Pepe, Fenerbahçe-Beşiktaş maçında kırmızı kart gördü! Fenerbahçe-Beşiktaş arasında oynanan Türkiye Kupası rövanş maçına Pepe damgasını vurdu.

Maçın 30. dakikasında ikili mücadelede Fenerbahçeli Josef de Souza'ya sert bir müdahalede bulunan Pepe, hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.

Pepe, kırmızı kart sonrası Mete Kalkavan'a yoğun itirazlarda bulunurken, Fenerbahçeli Fernandao ile tartıştı.

PEPE GALATASARAY MAÇINDA OYNAMAYABİLİR

Pepe'nin doğrudan kırmızı kart görmesi, oyuncuyu 2 maç men cezasıyla karşı karşıya bıraktı. Öte yandan Pepe'nin oyundan çıkarken gösterdiği tepki üzerine yaptığı eylemlerde de bir suç unsuru tespit edilirse, bu cezaya ilave yapılacak. PFDK'dan talimatlara göre en az 2 maç men cezası alması beklenen Pepe için, Tahkim Kurulu'ndan bir indirim gelmemesi durumunda Portekizli oyuncu, 31. haftada oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Pepe'nin gördüğü kırmızı kart pozisyonuyla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi.

Ahmet Çakar, "Ya Mete Kalkavan ne diyim sana, böyle kırmızı kart olur mu?" tweetini attı.