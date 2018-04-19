Fenerbahçe hükmen yenik mi? TFF talimatnamesi ne diyor?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk yarısında 2 kez durdurulan oyun ikinci yarıda tamamen durdu. Fenerbahçe tribünlerinden atılan koltuğun Şenol Güneş'in başına isabet etmesiyle saha karıştı ve maç ertelendi. Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına giderken, akıllara müsabaka sonucunun ne olacağı sorusu geldi. Peki Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak mı? İşte TFF'nin müsabaka takimatının 19. maddesindeki "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması?" başlığı: 1) Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir

biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder. 2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte

bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

3) Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin

ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler. 4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu

durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez. 5) TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur. 6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır. 8) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında disiplin kurulunca ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilir

9) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TFF Yönetim Kurulu tarafından o müsabaka ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım disiplin kurulu kararıyla bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Disiplin Kurulu ayrıca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da müsabakalardan ihracına karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon süresince ligden ihracına karar verilir. 10) Disiplin Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.

MADDE 22 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR

Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir; a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.), b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması, c) Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması, ç) Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi, d) Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması, e) Statü ve talimatlarla izin verilen haller dışında, profesyonel lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcunun oynatılması, f) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması, g) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,