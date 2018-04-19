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Fenerbahçe hükmen yenik mi? TFF talimatnamesi ne diyor?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak mı? Fenerbahçe-Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, tribünlerden atılan yabancı maddeler ve Şenol Güneş'in başına koltuk atılması sonrası ertelendi.

Fenerbahçe hükmen yenik mi? TFF talimatnamesi ne diyor?

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının ilk yarısında 2 kez durdurulan oyun ikinci yarıda tamamen durdu. Fenerbahçe tribünlerinden atılan koltuğun Şenol Güneş'in başına isabet etmesiyle saha karıştı ve maç ertelendi. Beşiktaşlı futbolcular soyunma odasına giderken, akıllara müsabaka sonucunun ne olacağı sorusu geldi. Peki Fenerbahçe hükmen mağlup sayılacak mı? İşte TFF'nin müsabaka takimatının 19. maddesindeki "Güvenlik nedeniyle müsabakaların tamamlanamaması?" başlığı:

1) Seyircilerin, stadyum düzen veya disiplini ya da müsabakanın olağan akışı içinde oynanmasına veya güvenliğinin sağlanmasına ilişkin kuralları bireysel veya toplu bir
biçimde ihlal etmeleri sonucunda müsabakanın oynanması veya müsabakaya devam edilmesi olanağının kalmaması, hallerinde müsabakayı tatil ettiğini ilan eder.

2) Ayrıca, müsabaka hakemi kulüp yöneticilerinin, kendilerine yeşil zemin içinde veya dışında sportmenliğe aykırı harekette, kişilik haklarına saldırıda, hakarette, tehditte
bulunmaları, tükürmeleri veya benzeri eylemlerde bulunmaları halinde müsabakayı tatil ettiğini ilan edebilir.

3) Bu hallerde TFF Yönetim Kurulu, ihlali gerçekleştiren takımlardan birinin veya her ikisinin hükmen yenik sayılmasına karar verebilir. Ayrıca disiplin kurulları eylemlerin
ağırlığına göre galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verebilirler.

4) Müsabaka eleme usulüne göre düzenlenmişse, TFF Yönetim Kurulu, hükmen mağlubiyet kararıyla beraber takımın o sezon için bu müsabakalardan ihracına karar verir. Bu
durumda disiplin kurulu, eylemin ağırlığına göre ilgili takımın ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihracına karar verebilir. Play-Off sisteminde oynanan müsabakalarda ertesi sezon aynı mahiyetteki müsabakalardan ihraç kararı verilemez.

5) TFF Yönetim Kurulu, 1. ve 2. fıkralarda öngörülen tüm durumlarla ilgili olarak karar verirken, müsabakanın hakemlerinin, gözlemcilerinin, temsilcilerinin, Merkez Hakem Kurulu ve Temsilciler Kurulu Üyelerinin, Disiplin Müfettişlerinin ve ilgililerin raporlarını ve her türlü delili göz önünde bulundurur.

6) TFF Yönetim Kurulu, yaptığı değerlendirmede, müsabakanın tatil kararını uygun görmediği takdirde, müsabakanın başka bir günde yarıda kaldığı andaki şartlarla tamamlanmasına, tekrarlanmasına veya yarıda kaldığı andaki sonucu ile tescil olunmasına karar verebilir.

7) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda ikinci kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında yukarıdaki hükümler uygulanır.

8) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda üçüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlar hakkında disiplin kurulunca ayrıca galibiyet halinde verilen puan kadar puan tenziline karar verilir
9) Bu maddede belirtilen sebeplerle aynı sezonda dördüncü kez müsabakanın tamamlanamamasına sebebiyet veren takımlara TFF Yönetim Kurulu tarafından o müsabaka ile ilgili olarak hükmen mağlubiyet kararı verilir. Ayrıca söz konusu takım disiplin kurulu kararıyla bulunduğu sezonda müsabakalardan ihraç edilerek, bir alt lige düşürülür ve bu takımla müsabakası olan takımlar müsabaka yapmaksızın hükmen galip sayılırlar. Disiplin Kurulu ayrıca bu durumda olan takımların takip eden sezonda da müsabakalardan ihracına karar verebilir. Alt lig bulunmaması halinde ilgili takımın bir sezon süresince ligden ihracına karar verilir.

10) Disiplin Kurulu'nun bu madde kapsamında puan tenzili veya ihraç cezası vermiş olması saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı uyarınca saha kapatma ve seyircisiz oynama cezası başta olmak üzere, diğer cezaların da verilmesine engel teşkil etmez.

MADDE 22 – HÜKMEN YENİK SAYILMALAR
Hükmen yenik sayılmayı gerektiren durumlar aşağıdaki gibidir; a) Müsabakanın ilan edildiği sahaya belirlenen saatte 9 (dokuz) kişiden az bir kadro ile çıkmak ya da müsabaka esnasında herhangi bir sebeple takımın sahadaki futbolcu sayısının 6 (altı) kişiye inmesi (Bu durumda müsabakaya devam edilmez.),

b) Kulübe tescilli olmayan veya o sezon için vizesi yapılmamış futbolcu oynatılması,

c) Futbolcuların lisanslarının veya müsabaka isim listesinin hakeme ibraz edilmemesi sebebiyle müsabakanın oynanamaması,

ç) Futbolcuların, lisans kontrolünden sonra, hakemin futbolcuları tanımamasından faydalanarak başka bir kişiyle değiştirilmesi,

d) Müsabaka isim listesinde, yabancı uyruklu futbolcuların veya oyuncu uygunluğu taşımayan futbolcuların TFF tarafından belirlenmiş sayıdan fazla olması veya müsabaka esnasında bu sayıların aşılması,

e) Statü ve talimatlarla izin verilen haller dışında, profesyonel lig ve kupa müsabakalarında amatör futbolcunun oynatılması,

f) Herhangi bir sebeple cezalı veya idari tedbirli olan futbolcu veya futbolcuların oynatılması, g) Futbolcunun kendisine ait olmayan lisansı kullanması, kullanılan lisansın sahte olması veya lisans üzerinde tahrifat yapılması,

ğ) TFF'nin, müsabakalar için çıkardığı düzenleme hükümlerinin müsabaka sonucuna etki edecek şekilde ihlal edilmesi, h) Ertelenen müsabakalarda oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılması,

ı) Profesyonel futbolcular ile askeri güçlerde bulunan futbolcular hariç, silah altında bulunan futbolcu oynatılması.

TFF

TFF'DEN AÇIKLAMA
"Müsabakanın akıbetiyle ile ilgili karar önümüzdeki hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından verilecektir. Maçta yaralanan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 29 yorum
iki şikeci takım karşılaşıyor godoşlar
@askboyy şike şike canını çok yakmışlar bu takımlar böyle konuştuğuna göre :)
@askboyy Kişi herkesi kendi gibi bilirmiş...
@askboyy ya fransız yada kılçıksın. asıl şikeci sizsiniz oğlum.
yaş kaç?
haydi fener bahçem izlediğim zaman hiçbir zaman kaybetmedik hep kazandık kazanacağız
an itibariyle hakem devreye girdi şikecilere tur geldi süper kırmızı kart çıktı
Tüpçünün azize son hediyesi mete kalkavan. Tepe tepe kullanın...
yine şike.
ALİ PALABIYIKTAN SONRA EZİKBAHÇE METE KALKAVANIO TRANSFER ETMİŞ. OFSAYT DİYE YİNE BİR GOLÜMÜZÜ YEDİLER AYNI POZİSYONDA EZİKBAHÇEYE SARI VEREN FENEVLİ METE PEPEYİ ATMAK İÇİN RESMEN FIRSAT KOLLADI. DAHA OYUNUN BAŞINDA PEPEYE VURULAN DİRSEĞİ ES GEÇEN METE MAÇIN KAZANANI OLMAK NİYETİNDE EZİKBAHÇELİLER DE ANCAK VE ANCAK BÖYLE MAÇI KURTARIRLARDI....
olayların fitilini ateşleyen kimdir..tolga nın ne işi var fenerbahçe seyircisinin tam önünde...otur yedek kulübende!
tolga yedek kulübesinde olması gerekmiyor mu? ne işi var seyirciyle polemiğe giriyorsun.AĞIR TAHRİK var...
@efekentliasivemavi alayınız eziksiniz söylediği lafa bak hala da utanmadan savunuyor furbol terörlerini ...
yuh bunlara yuh mete kalkavan senin esrin feneri aleni kayırıyon fenerrumlu olduğun belli feneri diskalifiye edin yeter be hani futbol yok terör var şenol hocayı vırdular resmen dağa çıkmaya ne gerek var
fenerli hakem babel ofsayıt değil körsen kataratsan bırak bu işi değilse kaça gitti bu maç
tolga ne işin var orda...
@efekentliasivemavi orada dediğin yedek kulübesi ezikbahçeli futbol cahili ...
Bu aşağılık fenevi Türk futbolundan men edin.cirkef pislikler
Allah belanı versin seyici
işte fener taraftarı, yazıklar olsun.... şimdi diyeceklerki, bu hareket tüm camiaya maledilmemeli. ama aslında bu camianın futbolda yeri yokk. o statda daha neler neler olduğunu yıllardır yazıp çiziyorlar ama malesef tedbir almak yerine kazanabilmek için bir araç yerine kullanılan bir yöntem olan şiddeti malesef engellemediler. zamanında Trabzonda atılmayan bir şey yüzünden Trabzonspor hükmen mağlup ilan edilmiş ve fb 3 puan alarak o yıl 2 puan farkla şampiyon olmuştu. şimdi keser döner sap döner lafı cuk oturdu. ozaman yalandan olan şimdi gerçek oldu. işte fener taraftarı. yazıklar olsun
Fb taraftarı uyuyacak galiba bu nasıl futbol bjk zaten kupayı salmış gibi adamlar 10 kişi kaldı fb taraftarı haklı kardeşim bu aykut bog gibi futbol oynatıyor takıma
Yazık futbolcuların emeklerine de ,aldıkları tura da ,FB ye gelecek cezaya da. Böyle aptallık olabilir mi? Hem aldığın turu ver hem de az da olsa lig şampiyonluğu şansını da yok et. Gelecek cezalar ile mutlaka saha da kapanacak. Sebep olanlar en azılı FB düşmanından düşmandır FB ye.Türk sporuna hatta insanlığa. Böyle taraftara Aziz Başkan çok bile. Ben Ali Koç'un yerinde olsam bu gece adaylıktan bunlar beni haketmiyor der çekilirdim.
@izmirlifb.li 10 KİŞİYLE YENİLİYORDUNUZ ÜSTELİK BİR GOLÜMÜZDE OFSAYT DİYE İPTAL EDİLİP SİZİ KURTARDILAR NE TURUNDAN BAHSEDİYORSUN. 10 KİŞİYLE SİZİ SAHANIZA HAPSETTİK BE ....
Ali Koc sadece feneri degil Turk futbolunu da kurtarir.
hakem fenerli yorumcu fenerli kalkavanın eseri bu sahada hiç bir türk takımı oynayamaz bu bir gerçek futbolla alakası yok bunların terör estiriyorlar
Beşiktaşın Net bir gülü ofsayt ferekçesiyle verilmedi. Kırmızı kart çok ağır aynı pozisyon Galatasaray - Başkşahir maçında sarı karttı
?? |'?
iki marabaa takım
herkese iyi akşamlar ben beşiktaş lı biri olarak söylüyorum bizim ülkemizde futbol sevgisi bir başka ama kimi insanlar bu konuyu farklı olaylara baş vurarak bahaneler çıkartarak kötü görüntüler izliyoruz. Bu akşam derbide izlediğimiz aslında geleceğimiz ne kadar futbolu seversek sevelim bu iş çığırından çıkmalı bu akşam yaşanan olaylar art niyetli insanların başının altından çıkması bu akşam Türkiye ye mal olmuş bir teknik adam yaralandı bu bir başkası da olabilirdi aykut hoca fatih hoca yılmaz hoca olan hoca farketmez hangi takımda olduğu ama oturup bir kere düşünmemiz lazım nereye gidiyoruz
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