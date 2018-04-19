Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak. Sadece 2-2’lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2’nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda galip gelmesi durumunda finale yükselecek. Siyah-beyazlılar, 2-2’nin üzerindeki her türlü gollü beraberlikte de turu geçen taraf olacak. Maçın 0-0 veya 1-1 bitmesi durumunda ise Beşiktaş, kupaya veda edecek. Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.

Kupa rekabetinde Beşiktaş üstün



Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Kupası’nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9’unda Beşiktaş, 4’ünde Fenerbahçe turu geçti.

Fenerbahçe 17. final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak. Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray’a karşı oynadı. Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.



Beşiktaş 16. final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası’nda 16. kez finale yükselecek. Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü. Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray’a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.