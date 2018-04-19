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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 16:49 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselecek ikinci takımı belirleyecek. Ülker Stadı'nda oynanacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçı, sezonun sonu yaklaşırken büyük heyecana sahne olacak. Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin ilk maçı 2-2 sona ererken iki ezeli rakip, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmek için ter dökecek. Zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi 11'ler, canlı anlatım ve son gelişmler haberimizde...

Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist, Fenerbahçe-Beşiktaş maçıyla belli oluyor. İlk maçı 2-2 sona eren Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin ikinci maçı, Ülker Stadı'nda oynanacak. İşte zorlu Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi canlı anlatım, son gelişmeler ve 11'ler...

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Saat 20:30'da başlayacak olan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek ve mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının 11'leri;

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, M.Topal, Giuliano, Dirar, Aatif, Soldado

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Oğuzhan, Medel, Babel, Talisca, Quaresma, Negredo

Fenerbahçe turu nasıl geçer?

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1’lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak. Sadece 2-2’lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2’nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

Beşiktaş turu nasıl geçer?

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda galip gelmesi durumunda finale yükselecek. Siyah-beyazlılar, 2-2’nin üzerindeki her türlü gollü beraberlikte de turu geçen taraf olacak. Maçın 0-0 veya 1-1 bitmesi durumunda ise Beşiktaş, kupaya veda edecek. Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.

Beşiktaş kupada bu sezon sırasıyla Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği’ni eleyerek yarı finale geldi.

Rekabette 347. randevu

Fenerbahçe ile Beşiktaş, yarın yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı. İki ekip arasında 28 Kasım 1924’te Fenerbahçe’nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe’nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

Kupa rekabetinde Beşiktaş üstün

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yapılacak rövanş maçı öncesi siyah-beyazlıların rakibine karşı bu organizasyonda üstünlüğü bulunuyor. Türkiye Kupası’nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9’unda Beşiktaş, 4’ünde Fenerbahçe turu geçti.

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Fenerbahçe 17. final için sahaya çıkıyor

Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında turu geçmesi durumunda kupada 17. kez finale yükselmeyi başaracak. Sarı-lacivertliler, kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Kupayı toplamda 6 kez müzesine götüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı 3 finali de kaybetti. Sarı-lacivertliler, tarihinde ilk Türkiye Kupası finalini 1962-1963 sezonunda Galatasaray’a karşı oynadı. Fenerbahçe, kupada son şampiyonluğunu Aykut Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda Trabzonspor karşısında elde etmişti.

Beşiktaş 16. final için sahaya çıkıyor

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası’nda 16. kez finale yükselecek. Daha önce 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, kupayı 9 kez müzesine götürdü. Kupadaki ilk finalini 1965-1966 sezonunda Galatasaray’a karşı oynayan ve kaybeden Beşiktaş, son finalini ise 2010-2011’de İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında kazanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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