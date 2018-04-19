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Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 19.04.2018 09:20 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ile Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist belli olacak. Dün akşam oynanan maçta Galatasaray'ı 2-0 yenmeyi başaran Teleset Mobilya Akhisar Belediyespor, kupanın ilk finalisti oldu. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı sonucu ile Akhisar'ın finaldeki rakibi kim olacak merakla bekleniyor. FB - BJK maçı muhtemel onbirleri ile maçın canlı yayın linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle)

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonucunda turu geçecek olan taraf, Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisarspor'un rakibi olacak. Bu sezon kupada 17 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, 16. finaline çıkmak isteyen Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve FB - BJK derbisi online canlı yayın linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-2'nin rövanşında Ülker Stadyumu'nda karşılaşıyor. 19 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ATV'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

KİM NASIL TURU GEÇER?

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

KUPADA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİ

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 21 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

KOCAMAN - GÜNEŞ REKABETİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takımın teknik direktörleri arasındaki rekabette Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, 17'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 kez takımlarının başında karşı karşıya geldi.

Aykut Kocaman, Malatyaspor, Konyaspor ve Fenerbahçe, Şenol Güneş ise Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemlerde birbirleriyle rakip oldu.

FB- BJK 347. DERBİSİ

Fenerbahçe ile Beşiktaş, bu akşam yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 347. kez karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Fenerbahçe ile Beşiktaş, tarihlerinde daha önce 346 kez karşılaştı.

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 91 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Rekabette Fenerbahçe'nin 475 golüne, Beşiktaş 436 golle karşılık verdi.

DERBİ ÖNCESİ TAKIMLARIN SON DURUMLARI

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Alper Potuk'un bu maçta oynayıp oynamayacağı bilinmiyor. Beşiktaş'ta ise Gökhan Gönül ve Vagner Love'ın derbide oynaması şüpheli.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Fenerbahçe: Volkan, Hasan Ali, Şener, Neustadter, Skrtel, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Aatif, Giuliano, Soldado

Beşiktaş: Fabri, Caner, Vida, Pepe, Adriano, Medel (Atiba), Tolgay, Babel, Lens, Talisca, Negredo

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