Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Fenerbahçe - Beşiktaş maçı canlı izle)

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında galip gelmesi durumunda bir üst tura yükselecek. Sarı-lacivertliler, 0-0 ve 1-1'lik beraberliklerde de adını finale yazdıracak.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi sonucunda turu geçecek olan taraf, Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisarspor'un rakibi olacak. Bu sezon kupada 17 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe, 16. finaline çıkmak isteyen Beşiktaş'ı konuk ediyor. Fenerbahçe - Beşiktaş maçı muhtemel ilk onbirleri, takımların son durumları ve FB - BJK derbisi online canlı yayın linki haberimizde. Peki Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sadece 2-2'lik skorda uzatmaya gidecek karşılaşmada, Beşiktaş, galibiyeti veya 2-2'nin üzerindeki her türlü beraberlik halinde tur atlayacak.

KUPADA FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ REKABETİ

Türkiye Kupası'nda 14. eşleşmeyi oynayan Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önceki 13 eşleşmede üç kez final, dörder kez yarı ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya geldi. Bu eşleşmelerin 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti.

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda şimdiye dek 21 maç yaptı. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 6 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 32 golüne, Fenerbahçe 23 golle karşılık verdi.

KOCAMAN - GÜNEŞ REKABETİ

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi, iki takımın teknik direktörleri arasındaki rekabette Aykut Kocaman'ın Şenol Güneş'e karşı galibiyet sayısında 1 maç üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Beşiktaş'ın teknik patronu Şenol Güneş, 17'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası olmak üzere 21 kez takımlarının başında karşı karşıya geldi.