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Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 18.04.2018 22:27 | Son Güncelleme

Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor maçında büyük sürpriz yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Galatasaray, ikinci maçta yenilmekten kurtulamazken Maicon, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, sahasındaki rövanşta büyük şok yaşadı ve 2-0 yenilerek kupaya veda etti.

Teleset Mobilya Akhisarspor'a finali getiren golleri, 4. ve 35. dakikalarda Yevhen Seleznyov kaydetti.

Galatasaray'da Maicon, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti.

Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Mariano Filho, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi bu kez yedek soyundururken, Yuto Nagatomo ile Younes Belhanda'yı ise kadroya almadı.

Bu oyuncuların yerine, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu.

Terim'in Medipol Başakşehir karşılaşması kadrosundan değiştirmediği 2 isim, Fernando Muslera ve Fernando Reges oldu.

Linnes 3 maç aradan sonra sahada

Norveç Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık sonrası sarı-kırmızılı ekibin son 3 maçında oynayamayan Martin Linnes, Teleset Mobilya Akhisarspor önünde formasına kavuştu.

Son olarak Fenerbahçe derbisinde oynayıp, ardından Norveç Milli Takımı kampında arka adalesinden sakatlanan Linnes, ligdeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarında forma bulamamıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da tanıdık isimler

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Galatasaray'a konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı-kırmızılı taraftarların yakından tanıdığı isimler dikkati çekti.

Galatasaray'ın eski futbolcularından Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Teleset Mobilya Akhisarpor'un kadrosunda ise daha önce sarı-kırmızılı ekibin formasını giymiş Dany Nounkeu ve Bilal Kısa yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1
27. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayının sağından çektiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk son anda topu üstten kornere çeldi.
31. dakika sağdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Sinan Gümüş'ün çıkardığı topa, penaltı noktası gerisinden Yasin Öztekin sert vurdu. Savunmada araya giren Dany'e çarpan top üstten kornere gitti.
35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.
44. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Fernando'nun aşırttığı topta arka direkte Macion kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.

50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.
68. dakikada Selçuk İnan'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında kaleci Fatih Öztürk'ün elinden kaçırdığı top Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
72. dakikada Barbosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Seleznov'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.
80. dakikada ceza yayının sol tarafında, aut çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanan Seleznov'un doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.
85. dakikada Selçuk İnan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Ahmet Çalık'ın kafayla indirdiği topa, kaleye sırtı dönük olan Gomis'in yatarak yaptığı vuruşta, Mustafa Yumlu çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.
86. dakikada Linnes'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu çıkardı.

Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor, finale yükselen ilk takım oldu.

Stat: Türk Telekom
Hakemler: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Latovlevici, Fernando (Dk. 82 Donk), Tolga Ciğerci (Dk. 55 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Yasin Öztekin (Dk. 61 Rodrigues), Eren Derdiyok
Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Lopes, Dany, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Onur Ayık (Dk. 65 Caner Osmanpaşa), Sissoko, Bilal Kısa (Dk. 43 Aykut Çeviker), Barbosa (Dk. 76 Larsson), Muğdat Çelik, Seleznov
Goller: Dk. 4 ve 35 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 77 Maicon (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Aykut Çeviker, Dk. 90 Mustafa Yumlu, Dk. 90+5 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 86 Donk, Dk. 90+5 Rodrigues (Galatasaray)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
hahahahhahahhahahaha zuhaahahahhahahahaaaa
tebrik ederim akhisar Allah belanı versin Galatasaray sen bizim saygımızı hak etmiyorsun bize bu stresi yaşatmaya hakkin yok binlerce taraftar iş günü stada geldi milyonlarca taraftar tv de takip etti sizse milyon dolarlari alıp gidip rahat rahat uyuyun
Aldığınız para haram olsun yazıklar olsun. Ah fatih hoca şu iş bilmez adamlarla kadro kuruyorsun. O adını ağzıma almak istemediğim sol kanattaki şahıs,yasin,sinan bu adamları tutmayın artık yeter
Ya arkadaşlar ben mücadele diye birşeye inanmıyorum resmen macı sattık bilerek yenildik böyle 9 oyuncu kadroylamı cıkılır yarı final macına inanmıyorum herşey oyun
Harbiden sürpriz olmuş!
Türk Malı Akhisar 2 - 0 Madein France Galatasaray
cincon yine tarih yazdı helal olsun....
31.haftada Beşiktaş sağlam tokatlayacak bu şikeci gsyi . size kupa mupa yok bundan sonra
beter ol şikeci gs.. ne oldu kalede ferhat yokmuydu? veya himmet parası bulamadınız mı vereydiniz akhisar kalecisine?
Terim herhalde takımı real Madrid sanıyor aha öyle oturursun yedeklerle beraber
Pu hahahahahahahaaaaaaa.
Pu hahahahahaaaaaaa. Noldu cincoşlar!! Lastik patladı. Şampiyonluğu da kaybedeceksiniz!!
Dengeler var dengeler..para dengesi..Galatasaray bilmem kac kez almıs bu kupayı..Bir defa almasa ne olur? Yarı final oyunuyosun,çıktığın kadro belli..Ne yapabilir Yasin Öztekin gibi bir mal! Bunların hepsi malesef oyun...İster inanın ister inanmayın..kimseye birsey olmuyor..olan cefakar taraftara oluyor sadece!
GÜNÜN ÖZETİ:1-24 HAZ.ERK.SEÇİM VAR.2-GS ÖSTROJENDS GİBİ ALIŞIK OLD.ÜZRE AKHİSARA ELENDİ. 3-SADETTİN KÖPEK HÂLA ÖLMEDİ.????????????
YAZIKLAR OLSUN SANA FATİH TERİM GUBUZ HERİF O KADAR YEDEKLE OYUN OYNANIRMI GUBUZ
bahis lobisi yine oarayı kaldırdı. artık hiç bir lig şikesiz değildir bu açık ve nettir dünya bahis lobisi tüm ligleri yönetiyor..
fatihhh efendi eserinle övün bu maç senin son kredindi... onuda tükettin bundan böyle hep radardasın fatih efendi hoca filan da degilsin pislik adam bu maçı futbolcular vermedi fatih efendi hediye etti.
Allah seni ne yapsın fatih terim insan 3 4 tane as oyuncu cıkarmazmı hep senın yuznden dngl gitti macı izleme hayalmiz
Tebrikler Fatih Terim ...
maçtan sonra kupa programında levent tüzemeni konuk edin sabaha kadar gs ı değerlendirsin,ama maç izlerken anlatıcının yanında sürekli takımıyla ilgili konuşan bir taraftar bulunması çok rahatsız edici.inş yarın ki maçın yorumcusu asporun kadrolu taraftarlarından biri olmaz.maçla ilgili aklımda kalan da muğdat oldu,ikinci yarı akhisarı gs nin defans dörtlüsünden daha iyi durdurdu.bu adamı ne zaman izlesem savruk,düşünmeye vakti yok.
Günün kaybedeni Havuz medyası oldu Planları bir taraflarında patladı o kadar uğraştılar 2 derbi yaptıracağız diye. Kazananı Akhisar-Galatasaray oldu Son haftalara kadar gidecek olan şampiyonluk yarışında gereksiz ekstradan derbi stresi olacaktı Galatasaray için.
OTOBASIN TEYBİ BOZULMUŞ HERHALDE???????????? ANLAŞILAN BU MAÇA MÜZÜK DİNLEYEMEDEN CAMLARA BURAMADAN GELMİŞLER.
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