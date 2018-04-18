Galatasaray 0 - 2 Teleset Mobilya Akhisarspor (MAÇ ÖZETİ)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk etti. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Galatasaray, sahasındaki rövanşta büyük şok yaşadı ve 2-0 yenilerek kupaya veda etti. Teleset Mobilya Akhisarspor'a finali getiren golleri, 4. ve 35. dakikalarda Yevhen Seleznyov kaydetti. Galatasaray'da Maicon, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonucun ardından Teleset Mobilya Akhisarspor, tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi. MAÇTAN NOTLAR Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk eden Galatasaray'ın kadrosundaki değişiklikler dikkati çekti. Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Mariano Filho, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi bu kez yedek soyundururken, Yuto Nagatomo ile Younes Belhanda'yı ise kadroya almadı.

Bu oyuncuların yerine, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu. Terim'in Medipol Başakşehir karşılaşması kadrosundan değiştirmediği 2 isim, Fernando Muslera ve Fernando Reges oldu. Linnes 3 maç aradan sonra sahada Norveç Milli Takımı kampında yaşadığı sakatlık sonrası sarı-kırmızılı ekibin son 3 maçında oynayamayan Martin Linnes, Teleset Mobilya Akhisarspor önünde formasına kavuştu. Son olarak Fenerbahçe derbisinde oynayıp, ardından Norveç Milli Takımı kampında arka adalesinden sakatlanan Linnes, ligdeki Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir müsabakalarında forma bulamamıştı. Teleset Mobilya Akhisarspor'da tanıdık isimler Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında Galatasaray'a konuk olan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sarı-kırmızılı taraftarların yakından tanıdığı isimler dikkati çekti. Galatasaray'ın eski futbolcularından Okan Buruk'un teknik direktörlük koltuğunda oturduğu Teleset Mobilya Akhisarpor'un kadrosunda ise daha önce sarı-kırmızılı ekibin formasını giymiş Dany Nounkeu ve Bilal Kısa yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR 4. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Lopes'in pasıyla sağda topla buluşan Muğdat Çelik, Galatasaray'ın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Seleznov'a çıkardı. Seleznov, penaltı noktasına yakın bölgede yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

27. dakikada Selçuk İnan'ın ceza yayının sağından çektiği sert şutta, kaleci Fatih Öztürk son anda topu üstten kornere çeldi.

31. dakika sağdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Sinan Gümüş'ün çıkardığı topa, penaltı noktası gerisinden Yasin Öztekin sert vurdu. Savunmada araya giren Dany'e çarpan top üstten kornere gitti.

35. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Lopes'in pasıyla ceza sahasına giren Seleznov, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu filelerle buluşturdu.

44. dakikada Selçuk İnan'ın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Fernando'nun aşırttığı topta arka direkte Macion kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi. 50. dakikada Tolga Ciğerci'nin ceza sahası dışından attığı şutta, top kaleci Fatih Öztürk'te kaldı.

68. dakikada Selçuk İnan'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında kaleci Fatih Öztürk'ün elinden kaçırdığı top Gomis'in önüne düştü. Bu futbolcunun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleciden döndü ve sonra savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

72. dakikada Barbosa'nın soldan kullandığı korner atışında, ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Seleznov'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta gitti.

80. dakikada ceza yayının sol tarafında, aut çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanan Seleznov'un doğrudan kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten döndü.

85. dakikada Selçuk İnan'ın soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Ahmet Çalık'ın kafayla indirdiği topa, kaleye sırtı dönük olan Gomis'in yatarak yaptığı vuruşta, Mustafa Yumlu çizgi üzerinden meşin yuvarlağı uzaklaştırarak gole izin vermedi.

86. dakikada Linnes'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahasında Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda, kaleci Fatih Öztürk topu çıkardı.