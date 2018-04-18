Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray - Akhisar maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, bu akşam karşı karşıya geliyorlar. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray, Akhisar karşısında avantajlı bir skor elde ederken, bugün iki takım da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek. Galatasaray - Akhisar maçı muhtemel ilk onbirleri, cezalı-sakat oyuncular ile takımların son durumları ve maçı canlı online izleyebileceğiniz link haberimizde. Peki Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY - AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında bugün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşmada, Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ile Mehmet Kısal'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Mustafa Öğretmenoğlu olacağı ifade edildi. Galatasaray - Akhisar maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı haberimizdeki A Spor canlı yayın linkinden online izleyebilirsiniz.