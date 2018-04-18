Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Galatasaray - Akhisar maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, bu akşam karşı karşıya geliyorlar. Eşleşmenin ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray, Akhisar karşısında avantajlı bir skor elde ederken, bugün iki takım da adını finale yazdırabilmek için mücadele verecek. Galatasaray - Akhisar maçı muhtemel ilk onbirleri, cezalı-sakat oyuncular ile takımların son durumları ve maçı canlı online izleyebileceğiniz link haberimizde. Peki Galatasaray - Akhisar maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında bugün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşmada, Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ile Mehmet Kısal'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Mustafa Öğretmenoğlu olacağı ifade edildi. Galatasaray - Akhisar maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Maçı haberimizdeki A Spor canlı yayın linkinden online izleyebilirsiniz.
Galatasaray - Akhisar maçı canlı izle (18 Nisan Çarşamba 20.30 Aspor)
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalisti Galatasaray, 3 rakibini eleyerek son dörde kaldı. Süper Lig'de geçen sezonu 4. tamamladığı için kupaya 5. turda başlayan sarı kırmızılılar, ilk olarak Sivas Belediyespor ile karşılaştı. Sahasında oynadığı ilk maçı 5-1 kazanan Galatasaray, deplasmandaki mücadelede Sivas Belediyespor'a 2-1 mağlup olmasına rağmen adını son 16'ya yazdırdı. Sarı kırmızılılar, bir sonraki turda ise İzmir temsilcisi Bucaspor ile eşleşti. Türk Telekom Stadı'nda 3-0 kazanarak Ege'ye avantajlı giden Galatasaray, deplasmanda da aynı skorla rakibini mağlup etti.
Bucaspor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Aslan'ın sıradaki rakibi, Trabzonspor'u turnuva dışına iten Atiker Konyaspor oldu. Bu kez ilk maçı dış sahada oynayan Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü mücadelede 2-1 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Son dakikada Jahovıc'ın kafa golüne engel olamayan sarı kırmızılılar, İstanbul'a 2-2'lik skorla döndü.
Rövanşta rakibini evinde ağırlayan Galatasaray, 14. dakikada yenik duruma düştü. Ancak çabuk toparlanan sarı kırmızılı takım, 3 dakika sonra beraberlik golünü bulduktan sonra açıldı ve maçı 4-1 kazanarak yarı finale yükseldi. Sarı kırmızılılar yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor ile eşleşti. Deplasmanda oynanan ilk mücadeleyi 2-1 kazanan Rerim'in ekibi final yolunda avantaj elde etti..
Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 mücadeleye çıkan Galatasaray, 20 gol kaydetti. Sarı kırmızılılarda, en skorer isim ağları 6 kez sarsan Sinan Gümüş oldu. Gomis ve Yasin 3'er gol atarken, Serdar 2, Rodrigues, Selçuk, Rren, Feghouli, Emrah ve Ahmet Çalık 1'er defa fileleri havalandırdı. Galatasaray'da Sinan Gümüş takım arkadaşlarına 4 de asit yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, şimdiye kadar 10 gole direkt etki etti.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'na 4. turdan dahil oldu. Yeşil siyahlı ekip 4. turda Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0'la geçerek üst tura yükseldi. Ege temsilcisi 5. turda Ankara Demirspor'la eşleşti. Sahasında 1-1 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor son 16'ya kaldı. Yeşil beyazlı ekip, son 16 turunda Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'la karşı karşıya geldi. Bolu'dan 2-1'lik yenilgiyle dönen Akhisarspor, rövanşı 1-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un son 8'deki rakibi bir başka Süper Lig ekibi Kayserispor oldu. Yeşil siyahlı ekip sahasında oynanan ilk maçta Kayserispor'u tek golle geçti. Deplasmanda oynanan mücadelede ilk maçtaki 1-0'lık galibiyetin avantajını iyi kullanan Ege ekibi, Kayserispor'la 2-2 berabere kalarak yarı finale yükseldi. Yarı finalde Galatasaray'la eşleşen Teleset Mobilya Akhisarspor, ilk maçta rakibine 2-1 mağlup oldu.
Teleset Mobilya Akhisarspor bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 maça çıktı. Yeşil siyahlı ekip bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Akdeniz ekibi 8 karşılaşmada 16 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.
Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Selçuk, Yasin, Belhanda, Sinan, Eren
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Sissoko, Soner, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznyov
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