Fenerbahçe - Beşiktaş ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - BJK maçı biletleri ne kadar?

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu hafta konuk ediyor. 2-2 biten ilk maçında rövanşında iki takım da finale kalmak için mücadele edecekler. Ligde de şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan yarı finale kim kalacak? Nefesleri kesecek Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - BJK maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı Mete Kalkavan'ın yöneteceği bildirildi. Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar'ın yapacağı ifade edildi. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Suat Arslanboğa'nın üstleneceği kaydedildi. Saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı atv'den canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin, 12 Nisan Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulmaya başlandı. Fenerbahçe kart sahipleriyle faturalı Fenercell abonelerinin 13 Nisan Cuma gününden itibaren temin edebileceği biletlerin, 14 Nisan Cumartesi günü genel satışa açılacağı kaydedildi.
Kupadaki derbi maçın bilet fiyatları şöyle:
Spor Toto-Migros Tribünü: 87 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst A-B H-I Blok: 109 lira
Fenerium Üst-Maraton Üst C-D-F-G Blok: 130 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt A-B-H-I Blok: 195 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt C-G Blok: 216 lira
Fenerium Alt-Maraton Alt D-F Blok: 250 lira
Maraton Alt E Blok: 297
Fenerium Alt E Blok: 324 lira
1907 Tribünü: 430 lira
METE KALKAVAN'IN DERBİ KARNESİ
Fenerbahçe - Beşiktaş maçını yönetecek olan Mete Kalkavan, Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana hakemlik yaptı, daha önce 6 derbi yönetti. Kalkavan, son derbisine ise 13 Ağustos 2016'da Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında çıktı. Konya'daki maçı penaltılar sonunda kazanan Galatasaray, kupayı müzesine götürmüştü.
İstanbul bölgesi hakemi olan Kalkavan, daha önce bir kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yaptı.
Kalkavan'ın, 3 Mart 2013'te yönettiği kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.
Mete Kalkavan, ligde bu sezon Beşiktaş'ın 2, Fenerbahçe'nin ise 4 maçını yönetti.
Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Antalyaspor'u 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Gençlerbirliği ile (2-2) oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı.
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