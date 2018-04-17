Fenerbahçe - Beşiktaş ZTK kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - BJK maçı biletleri ne kadar?

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında bu hafta konuk ediyor. 2-2 biten ilk maçında rövanşında iki takım da finale kalmak için mücadele edecekler. Ligde de şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe ile Beşiktaş'tan yarı finale kim kalacak? Nefesleri kesecek Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB - BJK maçı biletleri ne kadar? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı heyecanla bekleniyor. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı Mete Kalkavan'ın yöneteceği bildirildi. Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar'ın yapacağı ifade edildi. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Suat Arslanboğa'nın üstleneceği kaydedildi. Saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçı atv'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETLERİ

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, 19 Nisan Perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak rövanş karşılaşmasının biletlerinin, 12 Nisan Perşembe günü Yüksek Divan Kurulu, kongre ve temsilci üyeleri için satışa sunulmaya başlandı. Fenerbahçe kart sahipleriyle faturalı Fenercell abonelerinin 13 Nisan Cuma gününden itibaren temin edebileceği biletlerin, 14 Nisan Cumartesi günü genel satışa açılacağı kaydedildi.