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Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 16.04.2018 17:35 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 18 Nisan'daki Galatasaray-Akhisar maçını Barış Şimşek, 19 Nisan'daki Fenerbahçe-Beşiktaş maçını ise Mete Kalkavan yönetecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe-Beşiktaş ve Galatasaray-Teleset Mobilya Akhisarspor rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin 19 Nisan Perşembe günü Beşiktaş'ı konuk edeceği müsabakayı Mete Kalkavan'ın yöneteceği bildirildi.

Derbide Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Esat Sancaktar'ın yapacağı ifade edildi. Müsabakada dördüncü hakemliği ise Suat Arslanboğa'nın üstleneceği kaydedildi.

Açıklamada, kupada Galatasaray'ın 18 Nisan Çarşamba günü Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacağı diğer karşılaşmada ise Barış Şimşek'in görev alacağı belirtildi. Karşılaşmada, Şimşek'in yardımcılıklarını Mehmet Metin ile Mehmet Kısal'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Mustafa Öğretmenoğlu olacağı ifade edildi.

7. DERBİSİ
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında 19 Nisan Perşembe günü oynanacak yarı final rövanş karşılaşmasına atanan hakem Mete Kalkavan, kariyerinde 7. kez derbide düdük çalacak. Süper Lig'de 2010-2011 sezonundan bu yana hakemlik yapan Kalkavan, daha önce 6 derbi yönetti.

Kalkavan, son derbisine ise 13 Ağustos 2016'da Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçında çıktı. Konya'daki maçı penaltılar sonunda kazanan Galatasaray, kupayı müzesine götürmüştü. İstanbul bölgesi hakemi olan Kalkavan, daha önce bir kez Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde görev yaptı.

Kalkavan'ın, 3 Mart 2013'te yönettiği kariyerindeki ilk derbisinde Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi. Mete Kalkavan, ligde bu sezon Beşiktaş'ın 2, Fenerbahçe'nin ise 4 maçını yönetti. Beşiktaş, Bursaspor'u 2-1 yenerken, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor'u 4-1, Antalyaspor'u 1-0, Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ederken, Gençlerbirliği ile (2-2) oynadığı maçtan beraberlikle ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Fenerbahçe mete kalkavan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
memlekette futbol seyredecek hal mi kaldi kafamiz kazan oldu.
Kupa şimdiden 5iktaşa hayırlı olsun Tam adamına vermişler bıravo
Operasyon başladı aman Beşiktaş’ım dikkatli olun kupa çok önemli değil gerekirse yenilin yeterki başka kayıplar yaşamayalım
Hakemler sıkıntı lı
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