Erman Toroğlu: 'Beşiktaş-Fenerbahçe rövanşını da Fırat Aydınus yönetmeli'

Beşiktaş ile Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı finale ilk maçında karşı karşıya geldi. Maçta 2-2 sona ererken, 3 kırmızı kart çıktı. Bu karşılaşma sonrası ünlü yorumcu Erman Toroğlu değerlendirmelerde bulundu.



İşte Toroğlu'nun maç ile ilgili sözleri:



Lig maçı değil, kupa maçı. Fenerbahçe inanılmaz bir avantaj yakaladı. Fenerbahçe 2 gol attı. Şöyle düşünelim; 3-2 yenilse bile evinde 1-0 kazansa tur atlar. Alper'i tam teşekküllü bir hastaneye götürmek lazım. Senin sarı kartın var. Sana yem atsalar gitme. Ateş var gitme oraya. İlk sarı kartın doğru. İkinci yarı inanılır gibi değil. Sonra ağlıyor. Takımını 10 kişi bırakıyorsun.



Lens, 'hoca beni hangi maçta oynatacak' diyor ama sahada yürüyor. Yani çok enteresan. Yaşı 30 bu oyuncunun, hayırlı işler. Quaresma oyuna girebilir ikinci yarıda. Bence Negredo ile ikisinin beraber oynaması lazım. En fazla ortayı Quaresma yapıyor.

'Rövanşı da Fırat Aydınus yönetmeli'



Bu maçın rövanşını da Fırat Aydınus yönetmeli. Bu maçta kartlar, fauller vs. denge değişmemeli. Bu maçın rövanşını aynı stil hakem yönetmeli. Yorumlar farklı olabilir. Saçma sapan işler oldu, doğru işler oldu. Bazı oyuncuların bu akşam akıllı olmadığını düşünüyorum.



Volkan, Quaresma, Alper saha dışında kalanların yüzlerine bakın. Bütün bu futbolcuları hazırlayan kim teknik adamlar. Bir teknik adam derse ki bugün gereksiz kart görülmeyecek derse kimse atılmaz. Bugün Soldado ve Pepe oynaştılar ama atılmadılar. İkili mücadele ettiler ama atılmadılar. Sarı kart olan oyuncuların girmemesi lazım. Volkan senin işin ne orada itiraz etmesi olamaz.