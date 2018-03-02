Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadele 0-0 devam ederken gelişen bir pozisyon büyük bir tartışma yarattı.



Karşılaşmanın 11. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Medel topa müdahalede bulundu. Top Beşiktaş'ın kalesine doğru yönelirken, Alper Potuk orada baskı uyguladı.





Alper'in baskı uyguladığı pozisyonda Pepe rakibinin müdahalesi olmadan yerde kaldı. Alper Potuk kaleci ile karşı karşıya kaldığında müsabakanın hakemi Fırat Aydınus, ofsayt kararı verdi.



Hakem Fırat Aydınus topun Mehmet Ekici'den gittiğini sandı. Ancak top net bir şekilde Medel'den çıktı. Bu pozisyon sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. (Bu görüntüler ATV'den alınmıştır)



(Hürriyet)

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