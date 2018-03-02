Beşiktaş-Fenerbahçe maçının 11. dakikasındaki pozisyon tartışma yarattı
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşmış Siyah-Beyazlı ekip sahadan 3-1 galip ayrılmıştı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Vodafone Park'ta yine karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında Negredo'nun golü 14. dakikada geldi. Fenerbahçe'nin bu gole cevabı gecikmedi. Sarı-Lacivertliler Soldado'nun golü ile eşitliği yakaladı. Ancak 11. dakikadaki pozisyon maça damgasını vurdu. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşı karşıya geldi. Bu mücadele 0-0 devam ederken gelişen bir pozisyon büyük bir tartışma yarattı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Beşiktaşlı futbolcu Medel topa müdahalede bulundu. Top Beşiktaş'ın kalesine doğru yönelirken, Alper Potuk orada baskı uyguladı.
Alper'in baskı uyguladığı pozisyonda Pepe rakibinin müdahalesi olmadan yerde kaldı. Alper Potuk kaleci ile karşı karşıya kaldığında müsabakanın hakemi Fırat Aydınus, ofsayt kararı verdi.
Hakem Fırat Aydınus topun Mehmet Ekici'den gittiğini sandı. Ancak top net bir şekilde Medel'den çıktı. Bu pozisyon sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. (Bu görüntüler ATV'den alınmıştır)
(Hürriyet)
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