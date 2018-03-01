Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Alper Potuk, Quaresma ve Volkan Demirel kırmızı kart gördü.

Beşiktaş-Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında kartlar adeta havadda uçuşuyor.

Beşiktaş'tan Tolgay Arslan ile Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım arasında yaşanan tartışmada araya giren ve Tolgay Arslan'ı iten Alper Potuk, ikinci sarı kart ile kırmızı kart gördü ve Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.



Yaptığı hareketten dolayı büyük pişmanlık yaşayan Alper Potuk, saha kenarına doğru ilerlerken Fenerbahçe taraftarlarından da özür diledi.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI: BEŞİKTAŞ DA 10 KİŞİ KALDI

İkinci yarının başlamasıyla birlikte mücadelede gerilim tavan yaptı. Maçın 52. dakikasında ortalık bir anda gerildi. Beşiktaş'ta Quaresma'nın Josef de Souza'nın yüzüne vurduktan sonra kırmızı kart görmesi sonrasında saha içi karıştı. İki takım oyuncuları birbirine girerken Aykut Kocaman saha içine kadar girerek Volkan Demirel'i kalesine geçmesi için uyardı. Maçın hakemi karışıklık sonrasında Mehmet Ekici sarı kart gösterdi.

VOLKAN DEMİREL TAKIMINI 9 KİŞİ BIRAKTI

75'te Talisca'nın sol kanattan yaptığı ortada Babel kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı. 77'de ilk yarıda sarı kart gören Volkan Demirel, Babel'in kafa vuruşundan sonra hakeme itirazda bulundu ve ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Fenerbahçe, 9 kişi kaldı.

ALPER POTUK ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk, Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı takım arkadaşlarından ve camiadan özür diledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan milli futbolcu şu ifadeleri kullandı:



"Büyük bir motivasyonla başladığım halde aşırı kazanma hırsımla sakinliğimi koruyamamak kırmızı kart görmeme yol açtı. İkinci yarıda yalnız bıraktığım takım arkadaşlarım başta olmak üzere bütün FENERBAHÇE camiasından özür diliyorum. Önümüzdeki zorlu süreçte bu kutsal forma için terimin son damlasıma kadar mücadele edeceğimden hiç şüpheniz olmasın."

