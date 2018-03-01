Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti (canlı yayın)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş-Fenerbahçe maçı oynanıyor. Geçtiğimiz Pazar günü oynanan Süper Lig derbisini Beşiktaş 3-1'lik skorla kazanmıştı.





BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE



BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Vida, Tosic, Medel, Tolgay, Lens, Caner, Talisca, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş



FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Mehmet Ekici, Aatif, Alper, Soldado

TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KUPADA 13 KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nın geçmişinde daha önce 13 kez eşleşti. Üç kez final, dörder kez yarı final ve çeyrek final, birer kez de dördüncü tur ve son 16 turunda karşı karşıya gelen rakiplerden 9'unda Beşiktaş, 4'ünde Fenerbahçe turu geçti. Beşiktaş ile Fenerbahçe, daha önce kupada 20 kez karşı karşıya geldiler. Kupadaki maçlardan 11'ini Beşiktaş, biri hükmen olmak üzere 4'ünü Fenerbahçe kazandı, 5 maç berabere bitti. Beşiktaş'ın 30 golüne, Fenerbahçe 21 golle karşılık verdi.



BEŞİKTAŞ 3 FİNALDE DE FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde finalde üç kez karşılaştı ve hepsinde de siyah-beyazlılar kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar, 1988-1989 sezonundaki finalde iki maçı da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla kazandı. 2005-2006'da İzmir'de tek maç üzerinden oynanan finalde uzatmada 3-2 galip gelen Beşiktaş, 2008-2009'da ise yine İzmir'de rakibini bu kez 4-2 yenmeyi başardı.



FENERBAHÇE, KUPADA 34 YIL SONRA BEŞİKTAŞ'I YIKTI

Fenerbahçe, Türkiye Kupası maçlarında Beşiktaş karşısında 34 yıllık tur hasretini geçen sezon sonlandırdı. Geçen sezon son 16 turunda eşleşen iki takım arasındaki maç Vodafone Park'ta oynandı. Sarı-lacivertliler, Robin van Persie'nin golüyle Beşiktaş'ı 1-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi. Bu maçtan önce rakibi karşısında kupada son galibiyetini 4 Mayıs 1983 tarihinde hükmen elde eden sarı-lacivertliler, organizasyonda daha sonra yaptığı 15 maçta da galibiyet alamamıştı.



HÜKMEN SONUÇLANAN KUPA MAÇI

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında yapılan Türkiye Kupası maçlarından biri, sarı-lacivertli takımın hükmen galibiyetiyle sonuçlandı. 1982-1983 sezonunda iki takım çeyrek finalde eşleşti. 4 Mayıs 1983'te Fenerbahçe Stadı'nda yapılan ilk maç 1-1 bitti, ancak bu karşılaşmada siyah-beyazlı takımdan Mehmet Ekşi'nin, sarı kart cezalısı olmasına karşın oynatıldığı belirlenince, Türkiye Futbol Federasyonu bu maçın sonucunu 3-0 hükmen Fenerbahçe lehine tescil etti. Rövanş maçını 2-1 kazanan Beşiktaş, buna karşın elenmekten kurtulamadı.



Diğer yandan, iki takım arasında 1983-1984 sezonunda yarı finaldeki eşleşmede ilk maç 0-0 bitti, rövanşta da normal süre 2-2 tamamlandı. Uzatma bölümünde 2 gol bulan Beşiktaş, 4-2'lik skorla turu geçmeyi bildi.



BEŞİKTAŞ İLE FENERBAHÇE'NİN 346. RANDEVUSU

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yapacakları Ziraat Türkiye Kupası maçıyla 346. kez karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu karşılaşan iki ekip bu sefer kozlarını kupada paylaşacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak müsabakada sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 345 kez karşılaştı.



İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 94 yıllık rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 131, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 90 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 473 golüne, Beşiktaş 434 golle karşılık verdi.