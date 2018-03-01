Beşiktaş 2 - 2 Fenerbahçe (maç özeti)

Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, uzun yıllar unutulmayacak bir 90 dakikaya sahne oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş-Fenerbahçe ilk maçında 4 gol, 3 kırmızı kart çıktı. İnanılmaz gergin bir atmosferde oynanan maça çıkan kırmızı kartlar ve yaşanan olaylar damgasını vurdu. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maç özeti ve tüm ayrıntılar...

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, ilk golü Beşiktaş buldu. 14. dakikada Talisca'nın pasında topla buluşan Negredo kaleci Volkan Demirel'i ekarte etti ve sol ayağıyla yaptığı güzel plase ile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 3 dakika sonra bir başka İspanyol, Soldado sahneye çıktı. Mehmet Topal'ın arka direğe ortasına gelişine güzel bir vuruş yapan Soldado skoru 1-1'e getirdi.



36'da Caner'in şutu direkten dönerken, 42. dakikada Talisca'nın şutunu Volkan Demirel kurtardı, dönen topta Lens'in şutunda Skrtel gole izin vermedi. Dakikalar 44'ü gösterdiğinde ise bir pozisyonda yaşanan tartışma sonrası Alper Potuk, Tolgay'a müdahalesi nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.



45. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta ağır davranan Lens, pas vermek yerine şut çekmeyi denedi ama Hasan Ali araya girdi ve mutlak golü önledi. 45+2. dakikada ise Şener Özbayraklı sağ çaprazdan attığı golle Fenerbahçe devreye 2-1 önde götürdü.



Maçın ikinci yarısı da tıpkı ilk 45 dakika gibi gergin başladı. 52. dakikada oyuna ikinci yarıda giren Quaresma, Josef De Souza ile yaşadığı tartışma sonrası rakibine yaptığı müdahale nedeniyle hakem Fırat Aydınus tarafından direkt kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı.



76. dakikada Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus'a yaptığı itirazlar sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi sahada 9 kişi bıraktı. Dakikalar 82'yi gösterdiğinde Talisca yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Kameni'yi avladı ve skoru 2-2'ye getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş-Fenerbahçe maçı 4 gol, 3 kırmızı kartla sona erdi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı Fenerbahçe'nin sahası Ülker Stadı'nda oynanacak.

MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI...



- 3. dakikada Talisca'nın pasında topla buluşan Caner Erkin topu doğrudan kaleye gönderdi ancak Volkan topu rahat kontrol etti.

- 14. dakikada Talisca'nın pasında topla buluşulan Negredo kaleci Volkan Demirel'i ekarte etti ve sol ayağıyla yaptığı güzel plase ile Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.



- 17. dakikada Mehmet Topal'ın arka direğe ortasına Soldado gelişine güzel vuruşla skoru 1-1'e getirdi.



- 21. dakikada Negredo'nun ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.



- 28. dakikada Alper Potuk hızla ceza sahasına girip sol ayağıyla şutunu gönderdi ama Pepe'ye çarpan top kornere çıktı.



- 36. dakikada Caner Erkin'in sert şutu direkten döndü.



- 42. dakikada Talisca'nın şutunu Volkan Demirel kurtardı, dönen topta Lens'in şutunda Skrtel gole izin vermedi.



- 44. dakikada yaşanan tartışma sonrası Alper Potuk'un müdahalesiyle Tolgay yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Alper Potuk'a gösterdiği ikinci sarı kartla Fenerbahçe'yi 10 kişi bıraktı.



- 45. dakikada hızlı hücuma çıkan Beşiktaş'ta Lens sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ağır davranan Hollandalı oyuncu pas vermek yerine şut çekmeyi denedi ama Hasan Ali araya girdi ve mutlak gol şansı kaçtı.



- 45+2. dakikada Şener Özbayraklı sağ çaprazdan şutunu çekti, Fabri'ye çarpan top ağlara gitti ve Fenerbahçe devreyi 2-1 önde kapattı.



- 52. dakikada oyuna ikinci yarıda Quaresma, topsuz alanda Josef'e yaptığı müdahale nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Bu kartın ardından maçta ortalık karıştı. Yaşanan tartışmalar nedeniyle Mehmet Ekici de sarı kart gördü.



- 56. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde oluşan karambolde Volkan topu yatarak aldı.



- 63. dakikada Aatif ceza alanına hızla girdi, ardından ona yatarak müdahale geldi ve penaltı bekledi ama Fırat Aydınus devam kararı verdi.



- 67. dakikada serbest vuruşta Talisca doğrudan kaleyi düşündü ama iyi yer tutan Volkan tek hamlede topu kontrol etti.



- 76. dakikada Volkan Demirel, hakem Fırat Aydınus'a itirazları sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek Fenerbahçe'yi 9 kişi bıraktı.



- 82. dakikada Talisca yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Kameni'yi avladı ve skoru 2-2'ye getirdi ve maç bu skorla sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile karşılaştığı ilk maça, Spor Toto Süper Lig'de rakibiyle yaptığı mücadeleye göre 5 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'in 23. haftasında 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Ryan Babel, Ricardo Quaresma ve Vagner Love'ı kupa derbisinde yedek soyundurdu. Güneş, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Pepe, Jeremain Lens, Caner Erkin, Anderson Talisca ve Alvaro Negredo'yu görevlendirdi. Sarı kart cezası nedeniyle ligdeki Fenerbahçe derbisinde görev alamayan Pepe, yarı final ilk maçında savunmanın göbeğinde Vida ile görev aldı. İlk maçta yedekler arasında bulunan Caner Erkin, orta sahanın solunda maça başladı. Sarı kart cezası biten oyunculardan Talisca ise hücuma dönük orta sahada şans buldu. Geçen sezon Fenerbahçe'de forma giyen Jeremain Lens ise eski takımına karşı orta sahanın sağında oynadı. Beşiktaş'ta kupa derbisinde forvet hattında ise Negredo, görevlendirildi.



TOSIC VE TOLGAY'IN YERLERİ DEĞİŞTİ

Fenerbahçe ile ligde oynanan maçta savunmanın göbeğinde görev alan Dusko Tosic, kupa mücadelesine sol bekte başladı. Ligdeki derbi maçta zaman zaman sol bekte görev alan Tosic'in yanı sıra Tolgay Arslan'ın da görev yeri değişti. Talisca'nın yokluğunda orta sahada hücuma dönük oynayan Tolgay, bu sefer savunmaya dönük orta saha görevini yerine getirmeye çalıştı.



OĞUZHAN YEDEK

Ligin 23. haftasındaki maç öncesinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle kadroda yer alamayan Oğuzhan Özyakup, kupa karşılaşmasına yedek başladı. Siyah-beyazlı takımda ayrıca Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi ve Mustafa Pektemek yedekler arasında bulundu.



STAT BU KEZ DOLMADI

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 5 günde ikinci kez konuk ederken siyah-beyazlı taraftarlar, lig maçına göre kupa mücadelesine fazla ilgi göstermedi. Lig maçında tamamen dolan Vodafone Park tribünlerinde, kupa derbisinde yer yer boşluklar olduğu görüldü.



KAPTAN TOLGAY ARSLAN

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, kupa maçında kaptan olarak sahada yer aldı. Beşiktaş'ın kaptanları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın yokluğunda bu görevi Tolgay Arslan yerine getirdi.



"KARAKARTAL HAREKETİ"NİN İKİNCİ KONUĞU AHMET DURSUN

Vodafone tarafından gerçekleştirilen "KaraKartal Hareketi"nin ikinci konuğu Beşiktaş'ın eski forvet oyuncusu Ahmet Dursun oldu. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen buluşmaya, Beşiktaş Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun da katıldı. Ahmet Dursun, 2004-2005 sezonunda kendisinin de ilk 11'de sahaya çıktığı ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yendiği maçla ilgili anılarını anlattı.



AYKUT KOCAMAN'DAN BÜYÜK ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş derbisinde takımında büyük bir rotasyona gitti. Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta sonu yine Beşiktaş'la oynanan maçın ilk 11'ine göre bu derbide 7 değişiklik yaptı. Son maçta ilk 11'de forma giyen Carlos Kameni, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar ve Giuliano Victor de Paulo yedek kulübesinde otururken, sakat İsmail Köybaşı ve cezalı Jose Fernandao kadroda yer almadı. Bu isimlerin yerine Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Alper Potuk ve Roberto Soldado ilk 11'de görev aldı.



VOLKAN BU SEZON İLK KEZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, bu sezon ilk kez bir derbi maçta forma giydi. Spor Toto Süper Lig'de iki Beşiktaş ile bir Galatasaray maçında yedek kalan Volkan, formayı Kameni'den kaptı ve kupa derbisinde sahaya çıktı.



MEHMET EKİCİ 91 GÜN SONRA

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici, 91 gün sonra yeşil sahalara döndü. Son maçını 29 Kasım 2017'de Adana Demirspor'la oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda oynayan Mehmet, bu karşılaşmada sakatlanmıştı. Uzun süreli sakatlığından sonra Mehmet, kupa maçında forma şansı buldu ve ilk 11'deki yerini aldı. Mehmet Ekici, son Spor Toto Süper Lig maçını ise 19 Kasım 2017'de Demir Grup Sivasspor'a karşı oynamıştı.



SKRTEL DÖNDÜ

Sarı-lacivertlilerin Slovak stoperi Skrtel, sakatlığını atlattıktan sonra ilk maçına çıktı. Süper Lig'de son olarak 20 Ocak'ta oynanan Göztepe maçında forma giyen Skrtel, bu karşılaşmada sakatlanmıştı. Geçen hafta Beşiktaş derbisinde kadroda olan Slovak oyuncu, bu kez ilk 11'de sahaya çıktı.



VALBUENA YİNE YEDEK

Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, bu derbide de yedek kaldı. Süper Lig'deki derbide maça yedekler arasında başlayan Fransız futbolcu, Aykut Kocaman'ın rotasyona gittiği kupa maçında da ilk 11 şansı bulamadı.



FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu maçta üç futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Hollandalı futbolcu Vincent Janssen ile İsmail Köybaşı ile cezalı Jose Fernandao, kadroda yer alamadı.



TARAFTARLAR TRİBÜNÜ YİNE DOLDURDU

Fenerbahçeli taraftarlar, bu derbide de kendileri için ayrılan tribünü doldurdu. Ülker Stadı'ndan toplu olarak Vodafone Park'a gelen sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu maç öncesi takımlarına büyük destek verdi.

BEŞİKTAŞ 2 - 2 FENERBAHÇE



STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu



BEŞİKTAŞ: Fabricio, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 80 Oğuzhan Özyakup), Vida (Dk. 46 Quaresma), Tosic, Medel, Tolgay Arslan, Lens (Dk. 46 Babel), Caner Erkin, Talisca, Negredo

FENERBAHÇE: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Chahechouhe (Dk. 80 Kameni), Mehmet Topal, De Souza, Mehmet Ekici (Dk. 66 Dirar), Alper Potuk, Soldado (Dk. 73 Valbuena)



GOLLER: Dk. 14 Negredo, Dk. 82 Hasan Ali Kaldırım (Kendi kalesine) (Beşiktaş), Dk. 17 Soldado, 45+2 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 44 Alper Potuk, Dk. 76 Volkan Demirel (Fenerbahçe), Dk. 52 Quaresma (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Dk. 45+1 Medel, Dk. 59 Pepe, Dk. 90+1 Tosic (Beşiktaş), Dk. 54 Mehmet Ekici (Fenerbahçe)



İLK YARIDAN POZİSYONLAR

3. dakikada Talisca'nın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Caner'in şutunu kaleci Volkan rahat kontrol etti.

14. dakikada Fenerbaçe savunmasının hatasında topla buluşan Talisca topu boş durumdaki Negredo'ya aktardı. İspanyol oyuncunun kaleci Volkan'ı çalımladıktan sonra yaptığı vuruş ağlara gitti: 1-0.

17. dakikada Mehmet Topal'ın ortasında arka direkte topla buluşan Soldado'nun gelişine yaptığı vuruş kaleci Fabri'nin solundan ağlarla buluştu: 1-1.

21. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Negredo'nun önüne düştü. İspanyol oyuncunun sağ ayağı ile yaptığı vuruş farklı şekilde auta gitti.

29. dakikada Medel'in uzaklaştırmak istediği top Mehmet Ekici'nin önüne düştü. Mehmet'in sert şutu az farkla auta gitti.

36. dakikada Negredo'nun pasıyla topla buluşan Caner Erkin'in şutu yan direkten döndü. Dönen topta Lens'in ortasında Fenerbahçe savunması topu kornere gönderdi.

38: dakikada Mehmet Ekici'nin pasıyla Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Şener'in çevirdiği topu Vida kornere gönderdi.

42. dakikada Caner'in ortasında penaltı noktasında Talisca'nın gelişine vuruşu kaleci Volkan'dan döndü. Dönen topta Lens'in vuruşunda Fenerbahçe savunmasına çarpan top kornere gitti.

44. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı köşe vuruşunun ardından Tolgay Arslan'ı iten Alper Potuk, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

45. dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı korner sonrasında hızlı hücuma çıkan Lens'in şutu savunmadan döndü.

45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Şener'in vuruşunda Vida'ya çarpan top ağlara gitti: 1-2.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

55. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Caner Erkin'in soldan kullandığı serbest vuruşta savunmanın uzaklaştıramadığı top altıpas içinde Tosic'in önünde kaldı. Siyah-beyazlı oyuncu meşin yuvarlağa istediği gibi vuramayınca Volkan Demirel topa sahip oldu.

74. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Babel topu ön direkte kafayla arkaya çevirdi, Tolgay Arslan müsait pozisyonda meşin yuvarlağa dokunamadı.

82. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Caner Erkin'in soldan yaptığı ortada Talisca topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak Hasan Ali Kaldırım'a çarparak ağlara gitti: 2-2

88. dakikada ceza sahası girişinde topu bir anda önünde bulan Babel'in şutunda Skrtel'e çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.