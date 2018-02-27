Akhisarspor-Galatasaray maçında Okan Buruk oyundan atıldı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk tribüne gönderildi.



İlk yarının sonunda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da bu itirazlarına devam etti.



Hakem Yaşar Kelam Uğurlu, itirazlarından dolayı Okan Buruk'u tribüne gönderdi.



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıyı tribünden takip etti.

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