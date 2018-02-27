Akhisarspor-Galatasaray maçında Okan Buruk oyundan atıldı
27 Şubat 2018 | 21:39
Akhisarspor-Galatasaray maçında flaş bir olay yaşandı. Akhisarspor teknik direktörü Okan Buruk, mücadelenin ilk yarısının bitiş düdüğü ile birlikte hakeme yoğun itirazlarda bulundu. Bunun üzere hakem, Okan Buruk'u itirazları nedeniyle tribüne gönderildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray'ı konuk eden Teleset Mobilya Akhisarspor'da Okan Buruk tribüne gönderildi.
İlk yarının sonunda hakem kararlarına yoğun bir şekilde itiraz eden Okan Buruk, devre arasında da bu itirazlarına devam etti.
Hakem Yaşar Kelam Uğurlu, itirazlarından dolayı Okan Buruk'u tribüne gönderdi.
Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarıyı tribünden takip etti.
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