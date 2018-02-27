Maç özeti | Akhisarspor 1 - 2 Galatasaray (Rövanş ne zaman)

Akhisarspor-Galatasaray maçı, yüksek tempoya sahne oldu ve kazanan sarı-kırmızılı takım oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Akhisarspor deplasmanından istediğini aldı. İşte Akhisarspor-Galatasaray maçının özeti ve tüm ayrıntıları...



Mücadelede Akhisarspor, Seleznyov'un 19. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray bu gole 2 dakika sonra Ahmet Çalık ile cevap verdi ve skoru 1-1'e getirdi.



Mücadelenin ikinci yarısında iki takım da rakip kalede pozisyon buldu ancak bunu gole çeviren Galatasaray oldu. Sinan Gümüş, 88. dakikada kaydettiği golle Galatasaray'a 2-1'lik galibiyeti getirdi.



Akhisarspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 17-18 ya da 19 Nisan tarihinde oynanacak.



MAÇTAN NOTLAR



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçındaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında ligde son oynadıkları Bursaspor karşılaşmasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak çıktı.



Ligde 5-0 kazandıkları Bursaspor maçının ilk 11'inde 6 değişiklik yapan teknik direktör Fatih Terim, Martin Linnes, Maicon, Ryan Donk, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli ve Bafetibi Gomis'in yerine Mariano, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Iasmin Latovlevici, Yasin Öztekin ve Sinan Gümüş'e şans verdi.



Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise ligde son oynadıkları Atiker Konyaspor maçındaki ilk 11'de sadece 1 değişiklik yaptı. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Milan Lukac'ın yerine Fatih Öztürk forma giydi. Lukac maç kadrosunda da yer almadı.





Spor Toto Akhisar Stadı'nda 5. maçına çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor, "Üç Büyükler"den ilk olarak Galatasaray'ı ağırladı.



İki takım taraftarlarının ilgi gösterdiği maçtan önce taraftarlar birlikte "Şehitler ölmez, vatan bölünmez." tezahüratı yaptı.



Teleset Mobilya Akhisarsporlu futbolcular sahaya "1-7 Mart Yeşilay Dayanışma Haftası" yazılı pankartla çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın 8. dakikasında sol kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topu kontrol eden Seleznov'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

19. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sol çapraz pozisyonda topla buluşan Muğdat'ın ceza alanı gönderdiği meşin yuvarlakla buluşan Seleznov'un vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

21. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Belhanda'nın sağ kanattan yaptığı ortada kaleci Fatih Öztürk'ün uzaklaştırmak istediği top direğe çarpıp oyun alanına döndü. Topu iyi takip eden Ahmet Çalık'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

İkinci yarı



60. dakikada sol kanattan Ömer Bayram'ın yaptığı ortada ceza alanı içinde Soner'in kaleye göndermek istediği topu savunma oyuncuları kornere uzaklaştırdı. Soner'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşunda ise meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Feghouli'nin sert şutunda top direğin hemen yanından auta gitti.

73. dakikada Muğdat'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Paulo Henrique'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top direğin yanından dışarı çıktı.

87. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı içi sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Feghouli'nin şutunda kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 88. dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu kullanan Selçuk İnan'ın yaptığı ortada Sinan Gümüş, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.



Galatasaray, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Eray Ataseven (Dk. 57 Serginho), Sissoko, Soner Aydoğdu, Larsson, Muğdat Çelik (Dk. 79 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 71 Paulo Henrique)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ahmet Çalık, Serdar Aziz, Latovlevici (Dk. 82 Gomis), Sinan Gümüş, Selçuk İnan, Tolga Ciğerci, Rodrigues (Dk. 58 Feghouli), Belhanda (Dk. 70 Linnes), Yasin Öztekin

Goller: Dk. 19 Seleznov (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 21 Ahmet Çalık, Dk. 88 Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 42 Mustafa Yumlu, Miguel Lopes (maç bitiminde) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 46 Sinan Gümüş (Galatasaray)