Akhisar - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Akhisar - Galatasaray maçı canlı izle)

Akhisar - Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediliyor. Bu akşam Akhisar - Galatasaray maçı ile kupada yarı final mücadelesi başlıyor. Her iki takım da rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmek istiyor. Galatasaray'ın efsane 2000 kadrosunda yer alan Okan Buruk, eski takımına karşı Akhisar'ın başında sahada yer alacak. Akhisar - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirler, takımların son durumları ve maçın online izleme linki haberimizde. Peki Akhisar - Galatasaray kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

AKHİSAR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının heyecanı başlıyor. İlk maçta Akhisarspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Son haftaların formda takımı Akhisarspor sahasında oynayacağı karşılaşmada Galatasaray'ı eli boş göndermenin ve ikinci maç öncesi avantaj sağlamanın hesaplarını yapıyor. Bugün 20.30'da Spor Toto Akhisar Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcıları ise Kemal Yılmaz, Serkan Çimen ve Suat Arslanboğa yapacak. Maç A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu maçı online izlemek isterseniz aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.



Akhisar - Galatasaray maçı izle

GALATASARAY'IN DEPLASMAN FOBİSİ



Galatasaray, bu akşam Akhisar ile deplasmanda Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi verecek. Sarı kırmızı takım, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı değil. En son Sivas deplasmanından mağlubiyetle dönen Galatasaray, ligdeki 7 deplasman maçının sadece birinden galibiyet çıkarırken 6 tanesinde yenildi. Galatasaraylı taraftarlar, bu akşam oynanacak Akhisar deplasmanında takımlarının şeytanın bacağını kırmasını umut ediyorlar.



AKHİSAR VE GALATASARAY'DA EKSİKLER



Teleset Mobilya Akhisarspor müsabakası öncesi sarı-kırmızılı ekipte Jason Denayer ve Eren Derdiyok'un tedavilerine devam edilirken, ligde son oynanan Bursaspor karşılaşmasında gözüne darbe alan Ryan Donk'un durumuna ise sağlık heyeti karar verecek. Akhisar maçında Carrasso, Denayer, Donk ve Eren'in forma giymemesi bekleniyor.



Akhisar'da ise Kadir ve Olcan Adın'ın sakatlıkları devam ederken bu iki futbolcu kadroya alınmadı.



AKHİSAR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ



Akhisar: Lukac, Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Soner, Sissoko, Eray, Muğdat, Larsson, Seleznov



Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Tolga, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis