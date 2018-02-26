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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu

26 Şubat 2018 | 18:32

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi İddaa oranları belli oldu.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin oranları belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maç sonrası ezeli rakipler bu kez de Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde karşılaşacaklar.

Aykut Kocaman'ın ve Şenol Güneş'in bu maç öncesi nasıl bir hazırlık yapacağı merak konusu olurken, iddaa oranları da açıklandı.

Açıklanan oranlarda Beşiktaş'ın galibiyetine 1.80, Fenerbahçe'nin galibiyetine 3.10, beraberliğe de 3.10 oran verildi.

Diğer karşılaşmanın da oranları belli oldu

Yarı finalde bir diğer maç olan Akhisarspor-Galatasaray karşılaşmasının da oranları belli oldu. Akhisarpspor'un galibiyetine 3.40, Galatasaray'ın galibiyetine 1.70 ve beraberliğe 3.10 verildiği açıklandı.

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