Galatasaray - Akhisarspor maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu
26 Şubat 2018 | 11:45
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde salı günü oynanacak TM Akhisarspor Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ziraat Türkie Kupası yarı finalinde salı günü oynanacak TM Akhisarspor-Galatasaray maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında TM Akhisarspor'a konuk olacak Galatasaray maçının hakemi açıklandı. Türkiye Kupası yarı final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Yardımcıları ise; Kemal Yılmaz, Serkan Çimen ve Suat Arslanboğa.
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