Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK - FB maç özeti izle)

Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman merak edilmeye başlandı. Süper Lig 23. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ermesinden sonra gözler ZTK çeyrek final maçında oynanacak BJK - FB maçına çevrildi. Fenerbahçe, bu mağlubiyetle hem zirve yarışında önemli puan kaybına uğradı hem yerini rakibine kaptırdı hem de uzun süredir devam eden yenilmezlik serisini kaybetti. Nefesleri kesen Beşiktaş - Fenerbahçe maçı özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Peki Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de Pazar akşamı Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçı izleyenlere güzel bir futbol seyri sundu. Beşiktaş'ın ligde iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olduğu derbi maçı lehine sonuçlandı. Bu maç sonrasında sırada Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçına çevrildi. Beşiktaş - Fenerbahçe kupa maçı 1 Mart Perşembe günü oynanacak. Vodafone Park'ta oynanacak maçın hakemi henüz belirlenmedi. 20.30'da başlayacak Beşiktaş - Fenerbahçe maçı atv'den naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ İZLE

Vodafone Park'ta Cüneyt Çakır'ın yönettiği mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin üstünlüğ ile geçildi. İkinci yarı bulduğu 3 golle üstünlüğü ele alan Beşiktaş, mücadeleden 3-1 üstün ayrıldı. Beşiktaş'a 3 puanı getiren golleri; 49. dakikada Domagoj Vida ve 77. ve 90+4. dakikada Ricardo Quaresma kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 8. dakikada Fernandao attı.



Bu sonuçla Beşiktaş 44 puana yükselerek Fenerbahçe ile aynı puana ulaştı. Ligde gelecek hafta Beşiktaş, Trabzon deplasmanına gidecek. Fenerbahçe ise Akhisarspor'u konuk edecek.



Beşiktaş - Fenerbahçe maç özeti izlemek için tıklayınız



BEŞİKTAŞ - FENERBAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR



8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Dirar'ın vuruşunda kaleci Fabri topu uzaklaştırmak istedi. Dönen topla buluşan Giuliano'nun şutuna Vida engel oldu. Vida'dan dönen topla altıpas içinde buluşan Fernandao'nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.



14. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan ortasında ön direkte buluşan Vagner Love'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak Kameni'de kaldı.



20. dakikada Mehmet Topal'ın pası ile buluşan Fernandao'nun şutu az farkla yandan dışarı çıktı.



25. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta ön direkte buluşan Babel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



35. dakikada sağ kanatta topla buluşan Quaresma'nın ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Kameni kornere çeldi.



49. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Quaresma'nın paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül'ün sağdan ortasında Vida kafayla topa vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1



52. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Mehmet Topal'ın savunmanın arkasına attığı topa hareketlenen Fernandao'nun şutunu kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Fabricio ayaklarıyla önledi. Dönen topu Şener Özbayraklı uzak mesafeden kaleye gönderdi, Medel çizgi üzerinde kafayla müdahale ederek gole izin vermedi.



53. dakikada Quaresma'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Vagner Love kafayla meşin yuvarlağı indirdi. Altı pas gerisinde oluşan karambolde son vuruşu Hutchinson yaptı, savunmaya çarpan top Kanadalı oyuncudan auta gitti.



73. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan yaptığı ortada Negredo yükselip meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top kalecide kaldı.



77. dakikada Beşiktaş 2-1 öne geçti. Negredo'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Quaresma sağ ayağının dışıyla uzak köşeden şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1



90+1. dakikada Valbuena'nın soldan kullandığı serbest vuruşta Mehmet Topal'ın kafayla kaleye gönderdiği topu Fabricio kurtardı.



90+4. dakikada Quaresma bir kez daha fileleri havalandırdı. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Negredo'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Portekizli oyuncu dar açısına rağmen sert bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 3-1



BEŞİKTAŞ LİGE TUTUNDU!



Fenerbahçe 3-1 üstünlük kurarak ligde 12. galibiyetini alan Beşiktaş, 8 de beraberlikle puanını 44'e yükselterek zirvedeki iddiasını sürdürdü. Ligin ilk yarısında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki derbi maçını 3-1 kazanarak ikili averajda rakibinin önüne geçti.



FENERBAHÇE'NİN YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ!



Süper Lig'de 15, resmi maçlarda ise 21 maç sonra kaybeden sarı-lacivertliler, derbi öncesi son yenilgisini 29 Eylül 2017'de Teleset Mobilya Akhisarspor karşısında yaşamıştı. Beşiktaş'ın yeni stadı Vodafone Park'ta ilk yenilgisi alan sarı-lacivertliler, tam 149 gün sonra yenilgi yaşayarak taraftarını üzdü.



BEŞİKTAŞ 3-1 FENERBAHÇE



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun



Beşiktaş: Fabricio, Gökhan Gönül, Vida (Dk. 63 Negredo), Tosic, Adriano, Hutchinson, Medel, Quaresma, Tolgay Arslan, Babel (Dk. 85 Necip Uysal), Vagner Love (Dk. 75 Caner Erkin)



Fenerbahçe: Kameni, Isla (Dk. 79 Valbuena), Neustaedter, Neto, İsmail Köybaşı (Dk. 32 Şener Özbayraklı), Dirar, De Souza, Mehmet Topal, Chahechouhe (Dk. 61 Alper Potuk), Giuliano, Fernandao



Goller: Dk. 8 Fernandao (Fenerbahçe), Dk. 49 Vida, Dk. 77 ve 90+4 Quaresma (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 34 Isla, Dk. 38 Şener Özbayraklı (Fenerbahçe), Dk. 39 Vida, Dk. 50 Tolgay Arslan, Dk. 90+1 Quaresma (Beşiktaş)