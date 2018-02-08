Galatasaray 4 - 1 Konyaspor (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray sahasında Konyaspor'u ağırladı. 2-2 biten ilk karşılaşmanın ardından iki takım da maça kontrollü şekilde başladı.



14. dakikada Eto'o'nun pasına sol kanattan hareketlenen Fofana, ceza sahasında yaptığı güzel hareketler sonrası Muslera'nın bacaklarının arasından topu ağlara gönderdi ve Konyaspor'u deplasmanda 1-0 öne geçirdi.



3 dakika sonra sol kanattan Sinan Gümüş'ün ortasında Serdar Aziz arka direkte düzgün bir kafa vuruşuyla durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



İkinci devreye iki takım da kontrollü şekilde başladı. 52. dakikada Nagatomo'nun ortasında Konyaspor savunmasının hatası sonrası Gomis topu önünde buldu ve bekletmeden yaptığı vuruşla Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.



88'de bir kez daha sahneye çıkan Gomis skoru 3-1 yaparken, son sözü 90'da Garry Rodrigues söyledi ve Galatasaray 4-1'lik skorla Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen takım oldu. Galatasaray, yarı finalde Kayserispor'u eleyen Akhisar ile final mücadelesi verecek. Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak.



MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyaspor'u konuk eden Galatasaray'ın başlangıç kadrosundaki çok sayıda değişiklik dikkati çekti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasısının ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.



Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının 11'inde yer alan isimlender sakat olan Jason Denayer kadroya giremezken, Mariano Filho, Maicon Roque, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues ve Yasin Öztekin ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine, Serdar Aziz, Martin Linnes, Younes Belhanda, Selçuk İnan, Hakan Balta ve Sinan Gümüş ilk 11'de sahaya çıktı.



MUSLERA'DAN VAZGEÇMEDİ

Teknik direktör Fatih Terim, ligde sarı kart cezalısı durumuna düşmesine karşın kaleci Fernando Muslera'dan bu müsabakada da vazgeçmedi. Ligdeki Demir Grup Sivasspor maçında bu sezonki 4. sarı kartını gören ve cezası nedeniyle Antalyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan Muslera, kupada yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği bu önemli karşılaşmada Terim'in yine tercihi oldu. Muslera'nın yokluğunda Antalyaspor maçında kaleyi koruması beklenen Cedric Carrasso'nun bu müsabakada da kalede olması bekleniyordu.



SAMUEL ETO'O İLK KEZ

Atiker Konyaspor'un ara transferde Antalyaspor'dan kadrosuna kattığı Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o, Galatasaray önünde yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Eto'o, Galatasaray karşılaşmasının ilk 11'inde kendisine yer buldu.

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