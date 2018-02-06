Ümit Özat ve Şenol Güneş maç öncesi tokalaşmadı

Karşılaşma öncesi Şenol Güneş ile Ümit Özat el sıkışmadı.



Aralarındaki gergin demeçlerin ardından iki teknik adamın karşılaşma öncesi tokalaşıp tokalaşmayacağı merak konusu olmuştu. Güneş, sahaya en son çıktığı için ikili bir araya gelmedi.



Ümit Özat çıldırdı



Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasındaki maçın 25. dakikasında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Beşiktaş'ın golü sonrasında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat uzun süre yan hakeme itirazda bulundu.



Beşiktaş 25. dakikada bir korner kazandı. Ceza sahasına açılan ortada Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. Gençlerbirliği oyuncuları ve Ümit Özat açılan ortada Vida'nın ön direkte Ahmet Oğuz'a yaptığı hareketin faul olması gerektiğini söyleyerek hakeme itirazlarda bulundu.



Ümit Özat, santranın ardından da hakeme uzun süre itirazlarda bulundu.

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