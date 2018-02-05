Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları yarın başlıyor. Gençlerbirliği ile Beşiktaş, 3-1 biten ilk maçın rövanşında Ankara'da karşı karşıya gelecekler. Salı, Çarşamba, Perşembe günleri oynanacak maçlar ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ZTK RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İlk maçta rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, yarın başkent temsilcisiyle deplasmanda yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Kupada 7 Şubat Çarşamba günü iki karşılaşma yapılacak. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u Kadıköy'de ağırlayacak.







Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçı, Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Konya'da yapılan ilk karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanırken, taraflar İstanbul'da tur için sahaya çıkacak.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:



6 Şubat Salı:



20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs) (atv)



7 Şubat Çarşamba:



18.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) (a spor)



20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker) (a spor)



8 Şubat Perşembe:



20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom) (a2)



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek final için yapılan kura çekiminde, yarı finalde hangi takımların eşleşeceği de belirlenmişti.



Buna göre, 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinde turu geçen takım karşılaşacak.



Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek.