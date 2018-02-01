Konyaspor 2 - 2 Galatasaray (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor evinde Galatasaray ile karşılaştı. Atiker Konyaspor-Galatasaray maçında izleyenler 3 gol görürken, iki takımın mücadelesi de nefes kesti.



Maça ev sahibi Konyaspor etkili başladı. Sağlı sollu ataklarla Galatasaray kalesine yüklenen Konyaspor, 10. dakikada Ömer Ali'nin pasında topla buluşan Musa Araz, dar açıdan vuruşunu yaptı ancak top direkten döndü. 1 dakika sonra ise bu kez Galatasaray'da Eren'in şutunda direk gole izin vermedi. 31'de savunma arkasına sarkıtılan top sonrası bire birde rakibini geçen Yasin vuruşunu yaptı ancak kaleci Patrik gole izin vermedi.



40. dakikada Konyaspor golü buldu. Orkan Çınar'ın ceza sahasına gönderdiği topta Eray İşcan boşa çıktı ve Linnes'e çarpan top ağlara gitti. Konyaspor bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devreye ise Galatasaray çok hızlı başladı. 50. dakikada Belhanda'nın pasında Sinan Gümüş'ün vuruşu kaleci Patrik'in büyük hatası sonrası ağlara gitti ve durum 1-1 oldu.



55'te bu kez Selçuk İnan'ın ortasında arka direkte Serdar Aziz kafayı vurdu ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren isim oldu. 73. dakikada Linnes'in yerden pasıyla ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Gomis'in gelişine sert vuruşunda Patrick iki hamlede topu kontrol etti. 2 dakika sonra ise Konyaspor'da Skubic kafayı vurdu, kaleci Eray gole izin vermedi.



90+1'de sahneye çıkan Jahovic golü attı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.



MAÇTAN NOTLAR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Osmanlıspor maçının kadrosuna göre Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Atiker Konyaspor karşılaşmasında ilk 11'de 8 değişikliğe gitti. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, kalede Muslera'nın yerine Eray İşcan'a görev verdi. Fatih Terim, Osmanlıspor maçının ilk 11'inde oynattığı Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Tolga Ciğerci, Feghouli ve Rodrigues'in yerine Linnes, Koray Günter, Serdar Aziz, Hakan Balta, Belhanda, Donk ve Sinan Gümüş'ü sahaya sürdü. Galatasaray takımında sakatlığı bulunan Fernando Reges ise kadroda yer almadı.



KONYASPOR CEPHESİ

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek ise ligin 19. haftasında oynadıkları Gençlerbirliği maçının kadrosuna göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı. Yeşil-beyazlılarda Gençlerbirliği karşılaşmasında ilk 11'de oynayan Serkan Kırıntılı, Filipovic, Ferhat Öztorun, Ali Çamdalı, Milosevic, Vedat Bora ve sakatlanan Yatabare, Galatasaray karşısında ilk 11'de yer almadı. Atiker Konyaspor'da bu oyuncuların yerine Carlgren, Eren Albayrak, Selim Ay, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic ve Musa Araz ilk 11'de görev aldı.



Öte yandan Atiker Konyaspor'da yeni transferlerden kaleci Emrullah Şalk ve Jahovic yedek kulübesinde bulunurken, Eto'o ve Volkan Şen kadroya dahil edilmedi. Ev sahibi takımın taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Tribünlerin büyük bölümünü dolduran yeşil-beyazlılar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Galatasaray taraftarı da tribündeki yerlerini alarak, takımlarını Konya deplasmanında destekledi.

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