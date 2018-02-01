Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Konya - GS maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Atiker Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Kupada aynı turda mücadeleye başlayan Konyaspor ile Galatasaray, çeyrek final ilk maçında tur için avantajlı bir skor elde etmek istiyorlar. Konyaspor, Göztepe'den forvet Jahovic ile kadrosunu güçlendirirken Galatasaray ise japon futbolcu Nagamoto ile defans hattına takviye yaptı. Konyaspor - Galatasaray maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Ayrıca sayfamızda yer alan canlı yayın linki ile bu maçı online olarak izleyebilirsiniz. Peki Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?





KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Atiker Konyaspor'a konuk oluyor. 1 Şubat 2018 Perşembe günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Bülent Yıldırım düdük çalacak. Yıldırım'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Asım Yusuf Öz yapacak. 4. hakem ise Suat Arslanboğa olacak. 20:30’da başlayacak olan mücadele A Spor’dan canlı yayınlanacak. Bu maçı online izlemek isterseniz aşağıdaki linki maç saatinde kullanabilirsiniz.



Atiker Konyaspor - Galatasaray maçı izle ( 1 Şubat 20.30 A Spor)



KONYASPOR VE GALATASARAY'IN KUPA SERÜVENİ



Kupanın 5. turunda Sivas Belediye'yi 5-1'lik galibiyet ve 2-1'lik yenilgiyle eleyen Galatasaray, Son 16'da Bucaspor'u 3-0'lık sonuçlarla geçmişti. Konyaspor ise Batman Petrol ve Trabzonspor engellerini aşarak Galatasaray'a rakip olmuştu.



Eşleşmenin rövanşı 8 Şubat 2018 Perşembe günü saat 20:30'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak. Tur atlayan taraf yarı finalde Teleset Mobilya Akhisar-Kayserispor eşleşmesinin kazananı ile karşı karşıya gelecek.



KUPADA 3. RANDEVU



Galatasaray geçtiğimiz sezonlarda Konyaspor ile iki kez Türkiye Kupası'nda eşleşti. Bunlardan ilki 1990-91 sezonundaydı. Roman Kosecki'nin ilk çıktığı resmi maç olma özelliğini de taşıyan 6. Kademe maçında Galatasaray, Prekazi'nin 85. dakikada attığı frikikle turlamıştı. Takımımız o sezon kupanın sahibi olmuştu. Bir diğer eşleşme ise 2014-2015 futbol yılındaydı. Son 16 Turu'ndaki maçta Galatasaray, Burak, Sneijder (2) ve Olcan'ın golleriyle 4-1 kazanırken o sezon da takımımız kupanın kazananı olmuştu.



Süper Lig’in ilk yarısında oynanan maçta Galatasaray, Konyaspor’u deplasmanda 2-0 yenerken iki takım ligde ise toplam 33 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 26'sını Galatasaray, 2'sini Konyaspor kazanmıştı. 5 mücadele ise berabere sonuçlanmıştı.



Galatasaray’ın Atiker Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.



KONYASPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLER



Konyaspor: Serkan, Moke, Filipovic, Ferhat, Skubic, Ali, Milosevic, Orkan, Vedat, Bourabia, Jahovic



Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Latovlevici, Donk, Selçuk, Yasin, Belhanda, Fehouli, Eren