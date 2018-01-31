Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0 Kayserispor (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor'ı 1-0 mağlup etti.



Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, müsabakanın 70. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı tribüne gönderildi.



MAÇTAN DAKİKALAR



Karşılaşmanın ilk dakikasında sol kanattan Onur Ayık'ın pasıyla topla buluşan Muğdat Çelik'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Muammer'de kaldı.



30. dakikada Şamil Çinaz'ın uzun pasıyla topla buluşan Mendes, rakibini geçtikten sonra ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Muğdat Çelik'in pasıyla topla buluşan Miguel Lopes’in sağ çaprazdan attığı sert şutta, meşin yuvarlak direkten döndü.

61. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Umut Bulut'un yakın mesafeden yaptığı vuruşta, kaleci Fatih Öztürk meşin yuvarlağı kontrol etti.

89. dakikada Ömer Bayram'ın yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında Eray Ataseven'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.



Karşılaşma Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Özgür Yankaya, Alpaslan Dedeş, Ali Saygın Ögel

Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Dany, Ömer Bayram, Muğdat Çelik (Dk. 61 Olcan Adın), Onur Ayık (Dk. 82 Eray Ataseven), Sissoko, Seleznov (Dk. 46 Barbosa), Serginho, Paulo Henrique

Kayserispor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Levent Gülen, Kucher, Sapunaru, Erkan Kaş (Dk. 75 Güray Vural), Mendes, Şamil Çinaz, Boldrin (Dk. 82 Espinoza), William (Dk. 46 Lopes), Deniz Türüç, Umut Bulut

Gol: Dk. 89 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 William, Dk. 39 Erkan Kaş, Dk. 51 Lopes, Dk. 70 Şamil Çinaz (Kayserispor) Dk. 39 Seleznov, Dk. 45+1 Onur Ayık, Dk. 85 Barbosa, Dk. 90 Eray Ataseven (Teleset Mobilya Akhisarspor)

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