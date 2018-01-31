Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel ilk 11'ler (Canlı izle)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda TFF 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak. Bir önceki turda Medipol Başakşehir'i elemeyi başaran Giresunspor, Fenerbahçe maçından dan süpriz bir sonuçla çıkabilecek mi merak ediliyor. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Giuliano Victor de Paulo, Vincent Janssen, Luis Neto, Şener Özbayraklı ve Martin Skrtel, Karadeniz temsilcisi karşısında forma giyemeyecek. Giresunspor - Fenerbahçe maçı muhtemel ilk onbirleri haberimizde. Peki Giresunspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 31 Ocak Çarşamba günü saat 20.30’da Akın Çorap Giresunspor ile karşılaşacak. Akın Çorap Giresunspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Giresun Atatürk Stadı’nda 31 Ocak Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.30’da başlayacak maçta Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez’in yardımcı hakemler olarak görev alacağı müsabakanın dördüncü hakemi ise Serkan Tokat. Giresunspor - Fenerbahçe maçı, Aspor’dan canlı olarak ekranlara gelecek. Mücadelenin rövanşı, 7 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Bu maçı online izlemek isterseniz yayın saatinda aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.



Giresunspor - Fenerbahçe maçı canlı izle (31 Ocak Çarşamba A Spor)



TAKIMLARIN KUPADAKİ MÜCADELELERİ



Fenerbahçe, kupaya bu sezon 5.Turdan katıldı. Takımımız bu turda Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup ederek eledi. Profesyonel Futbol Takımımız son 16 Turundaysa İstanbulspor'u 2-0 ve 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



TFF 1. Lig'de 19 hafta sonunda 31 puanla 4. sırada yer alan Giresunspor kupa macerasına 3.turdan başladı. İlk olarak Cizrespor'u 3-1 mağlup ederek tur atlayan Karadeniz ekibi Menemen Belediye'yi de 2-1'lik skorla saf dışı bıraktı. 5.Turda Alanyaspor ile eşleşen Akın Çorap Giresunspor, 4-2 ve 2-2'lik mücadeleler sonucu adını son 16'ya yazdırdı.



Son 16 turunda Medipol Başakşehir'le eşleşen Metin Diyadin'in öğrencileri 3-1 kazandıkları maçın rövanşını 2-1 kaybederek çeyrek final bileti aldı.



Fenerbahçe, Giresunspor ile şu ana kadar 4'ü Kupada, 12'si Ligde toplam 16 kez karşı karşıya gelirken 9 galibiyet aldı, 6 maç berabere bitti, 1 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.



GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ



Akın Çorap Giresunspor : Anıl, Caner, Aykut, Hüsamettin, Çağlar, Recep, Dimitriadis, Fatih, Dodo, Sinan, Korkisho



Fenerbahçe: Kameni, Neustader, Mehmet Topal, Isla, İsmail Köybaşı, Oğuz Kaan, Mehmet Ekici, Aatif, Eljif, Valbuena, Soldado