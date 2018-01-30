Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (BJK Gençlerbirliği maçı canlı izle)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk karşılaşmaları, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı ile başlıyor. Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı hangi kanaldan yayınlanacak merak ediliyor. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yarın yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı. Bu akşam oynanacak Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı muhtemel ilk onbirleri belli oldu. Peki Peki Beşiktaş Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Online izleme linki haberimizde.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk ayağında yarın yapılacak Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında hakem Serkan Çınar düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.30'da Vodafone Park'ta başlayacak maçta Serkan Çınar'ın yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak. Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı A Spor'dan naklen yayınlanacak. Bu maçı online izlemek için yayın saatinde aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.



Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı canlı izle (30 Ocak Salı 20.30 A Spor)



BEŞİKTAŞ'IN 7 YILLIK KUPA HASRETİ



Türkiye Kupası’nı 9 kez ile en çok kazanan ikinci takım olan Beşiktaş, son 7 yıldır kupaya hasret durumda. Beşiktaş, en son 2010-2011 sezonunda şimdiki adı Başakşehir olan İBB Spor’u penaltı atışları sonrasında yenerek kazanmıştı. 2006-2007-2009 ve 2011’de 4 kez kupaya uzanan Beşiktaş, 7 senedir kupayı kazanamıyor. Şenol Güneş ile son iki sezonda şampiyon olmasına rağmen 2 sezon önce Konyaspor’a geçen sezon da Fenerbahçe’ye elenen Beşiktaş bu kez finale kadar giderek kupayı kazanmak istiyor.



Bu sezonki Türkiye Kupası serüvenine 5. turda Grandmedical Manisaspor ile eşleşerek başlayan siyah-beyazlılar, rakibini 9-0 ve 1-1'lik skorlarla eleyerek son 16 turuna yükseldi.



Son 16 turunda Osmanlıspor'un rakibi olan siyah-beyazlılar, iç sahada oynadığı ilk maçı 4-1 kazanırken, başkentte oynanan mücadeleyi 2-1 kaybetmesine rağmen çeyrek finale adını yazdırdı.



Beşiktaş, yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçıyla Türkiye Kupası çeyrek finalindeki ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 6 Şubat'ta Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçtan 2-1 mağlup ayrılmıştı.



BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER



Beşiktaş: Tolga, Gökhan, Vida, Medel, Caner, Lens, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Babel, Negredo



Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet, Uğur, Politevich, Alper, Scekic, Guidileye, Aydın, Sessegnon, Deniz, Paraiba



BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI BİLET FİYATLARI



Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde, bu akşam, 30 Ocak Salı günü saat 20.30’da Vodafone Park’ta Gençlerbirliği ile karşılaşacak. İşte Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı bilet fiyatları...



Bilet Fiyatları



Kategori 1 : 70TL

Kategori 2 : 60TL

Kategori 3 : 55TL

Kategori 4 : 50TL

Kategori 5 : 45TL

Kategori 6 : 40TL

Kategori 7 : 35TL

Kategori 8 : 30TL

VIP : 150TL

1903 A-E BLOK : 150TL

1903 B - D BLOK : 175TL

1903 C BLOK : 200TL



0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.