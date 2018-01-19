Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Son 16 Tur'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ
AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR
KONYASPOR - GALATASARAY
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ
GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR kazananı ile KONYASPOR - GALATASARAY kazananı
BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ kazananı ile GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE kazananı
Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.