Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine Son 16 Tur'da başarılı olan 8 takımın temsilcileri ile Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri katıldı.



ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ



AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR

KONYASPOR - GALATASARAY

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE



YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ



AKHİSARSPOR - KAYSERİSPOR kazananı ile KONYASPOR - GALATASARAY kazananı

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ kazananı ile GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE kazananı

Çift maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final ilk maçları 30, 31 Ocak ve 1 Şubat, rövanşları 6, 7 ve 8 Şubat'ta, yarı final ilk müsabakaları ise 27-28 Şubat veya 1 Mart, rövanşları da 17-18 veya 19 Nisan tarihlerinde oynanacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda final ise 9 Mayıs Çarşamba günü Eskişehir'de yapılacak.