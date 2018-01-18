Antalyaspor 0 - 2 Kayserispor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalya'da oynanan maçta Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 yenerek çeyrek finale kalan 8 takım arasına girmeyi başardı. Kayserispor ilk maçı da evinde 3-1 kazanmıştı.
ANTALYASPOR 0 - 2 KAYSERİSPOR
STAT: Antalya
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Yusuf Bozdoğan
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Chico, Yekta Kurtuluş (Dk. 30 Zeki Yıldırım), Charles, Celustka, Danilo, Deniz Kadah, El Kabir (Dk. 77 Sakıb Aytaç), Emre Güral (Dk. 64 Harun Alpsoy), Musa Nizam
KAYSERİSPOR: Muammer Yıldırım, Levent Gülen, Erkan Kaş, Kana Bıyık (Dk. 46 Tiago Lopes), Kucher, Şamil Çinaz, Espinoza, Amorim (Dk. 58 Deniz Türüç), Mendes, Boldrin, Gyan (Dk. 67 Varela)
GOLLER: Dk. 30 Amorim, Dk. 80 Boldrin (Kayserispor)
SARI KARTLAR: Musa Nizam, Danilo, Deniz Kadah, Zeki Yıldırım (Antalyaspor) - Şamil Çinaz, Espinoza (Kayserispor)
İLK YARIDAN POZİSYONLAR
22. dakikada Nazım Sangare sağ çaprazdan rakibinden sıyrılarak Kayserispor ceza alanına girdi. Topu müsait pozisyondaki Danilo'ya aktardı. Bu futbolcunun şutu savunmadan geri geldi.
23. dakikada kullanılan korner atışı sonrasında, El Kabir'in sert şutunda kaleci Muammer başarılıydı.
30. dakikada Kayserisporlu Levent Gülen, sağ çaprazdan topu ceza alanına ortaladı. Arka direkte müsait pozisyondaki Amorim'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
48. dakikada El Kabir'in ara pasında ceza alanı içinde penaltı noktasında topla buluşan Emre Güral'ın dönerek vuruşu üstten auta çıktı.
68. dakikada Antalyaspor kanattan köşe atışı kullandı. Paslaşılarak kullanılan köşe atışında Harun Alpsoy'un ceza alanına ortasında, kale önünde topa kafa vuran El Kabir'in vuruşu üstten auta gitti.
78. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Deniz Türüç'ün pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Mendes'in vuruşunda top auta gitti.
80. dakikada Mendes'in ceza yayı üzerinden attığı topla ceza alanı sağ çaprazında buluşan Boldrin'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.