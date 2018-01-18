Arda Turan için olay pankart

Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Giresunspor’u konuk eden Başakşehir’de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı. Maçın skorundan sonra iki konu sosyal medyada çok konuşuldu.



Başakşehir Kulübü maç sonrası, "Başımıza çorap ören Giresunspor’u tebrik ederiz." tweetini attı. Giresunspor ise bu paylaşıma, "Başınıza başka çoraplar örülmemesi dileğiyle Süper Lig’de başarılar dileriz." yanıtını verdi.

Barcelona’dan Başakşehir’e transfer olan Arda Turan için Giresunspor taraftarı ses getiren bir pankart hazırladı.



İstanbul'da oynanan maça yoğun ilgi gösteren Giresunspor taraftarı, “Fındık bile senin kadar hızlı değer kaybetmedi Arda.” yazdı. Bu pankartın yanı sıra Arda'nın maç sonrası görüntüleri de sosyal medyada dikkat çekti.