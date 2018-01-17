Medipol Başakşehir 2 - 1 Giresunspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında, Medipol Başakşehir sahasında TFF 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'u 2-1 mağlup etti.



İlk maçı sahasında 3-1 kazanan Giresunspor, rövanşta aldığı yenilgiye rağmen adını çeyrek finale yazdırdı.



MAÇTAN NOTLAR



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun rövanşında sahasında Akın Çorap Giresunspor'u konuk eden Medipol Başakşehir'de, yeni transfer Arda Turan maç kadrosunda yer almadı.



Turuncu-lacivertli takımın, pazartesi günü gerçekleştirilen imza töreni ile 2,5 yıllığına Barcelona'dan kiraladığı Arda'yı, teknik direktör Abdullah Avcı, Akın Çorap Giresunspor maçının kadrosuna dahil etmedi.



Arda Turan, karşılaşmayı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral ile tribünden izledi.



Emre Belözoğlu yedekler arasındaydı



Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğu ise maçta yedekler arasında bulundu.



Antalya kampında sol arka adalesindeki ağrı nedeniyle çoğu antrenmanı kaçıran Emre, bu maçta yedekler arasında şans bekledi.



Giresunspor taraftarından büyük ilgi



Medipol Başakşehir ile Akın Çorap Giresunspor arasında oynanan mücadeleye konu ekibin taraftarları büyük ilgi gösterdi.



Karadeniz ekibinin taraftarları kendilerine ayrılan yeri büyük ölçüde doldurdu.



MAÇTAN DAKİKALAR



13. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Kerim Frei'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Adebayor, penaltı noktası üzerinden dönerek yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

25. dakikada Giresunspor beraberliği yakaladı. Korkishko'nun sol kanattan kullandığı kornerde altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Aykut Demir, kafa vuruşu ile fileleri havalandırdı: 1-1.

31. dakikada Dimitriadis'in savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Sinan Özkan, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldı. Sinan'ın ceza sahasında şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu önlemeyi başardı.

34. dakikada Medipol Başakşehir 10 kişi kaldı. 18. dakikada ilk sarı kartını gören Kerim Frei, 34. dakikada orta sahada Dodo ile girdiği mücadele sonrasında bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

36. dakikada Medipol Başakşehir ikinci gole yaklaştı. Visca'nın sağ kanattan kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde Epureanu topa gelişine vurdu. Üst direkten oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.

77. dakikada Emre Belözoğlu'nun, Giresunspor yarı sahasının ortasından kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde boşta kalan topa yerden vuran Attamah, takımını öne geçirdi: 2-1.



Karşılaşma 2-1 sona erdi ve bu skor Akın Çorap Giresunspor'u çeyrek finale taşıdı.



Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Attamah, Epureanu (Dk. 74 Mevlüt Erdinç), Clichy, Gökhan İnler, İrfan Can Kahveci (Dk. 61 Emre Belözoğlu), Visca, Mossoro (Dk. 61 Napoleoni), Kerim Frei, Adebayor

Akın Çorap Giresunspor: Ahmet Şahin, Caner Arıcı, Aykut Demir, Çağlar Birinci, Abdülkerim Bardakcı, Dimitriadis, Dialiba (Dk. 90+2 Hüsamettin Tut), Recep Aydın (Dk. 84 Fatih Atik), Sinan Özkan, Dodo, Korkishko (Dk. 70 Mert Örnek)

Goller: Dk. 13 Adebayor, Dk. 77 Attamah (Medipol Başakşehir), Dk. 25 Aykut Demir (Akın Çorap Giresunspor)

Kırmızı kart: Dk. 34 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 41 Korkishko, Dk. 67 Caner Arıcı, Dk. 86 Mert Örnek (Akın Çorap Giresunspor), Dk. 50 Caicara, Dk. 58 Epureanu, Dk. 73 Clichy (Medipol Başakşehir)

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