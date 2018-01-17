Teleset Mobilya Akhisarspor 1 - 0 Boluspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa 19 Mayıs Stadı'nda ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden T.M. Akhirsaspor, sahasında aldığı bu skorla çeyrek finale yükselen taraf oldu.



Karşılaşmanın 11. dakikasında Olcan Adın'ın pasında ceza alanında topla buluşan Miguel Lopes'in sağ çaprazdan attığı sert şutta, kaleci Ertuğrul meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.



38. dakikada Olcan Adın'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mustafa Yumlu'nun ceza alanında yerde kalmasına hakem Mustafa Öğretmenoğlu penaltı kararı verdi. 39'uncu dakikada penaltıyı kullanan Seleznov, takımını 1-0 öne geçiren gole imza attı.



Müsabakayı 1-0 galip tamamlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, adını çeyrek finale yazdırdı.



Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Uygar Bebek, Murat Ergin Gözütok

Teleset Mobilya Akhisarspor: Bora Körk, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Muğdat Çelik, Eray Ataseven, Aykut Çeviker (Dk. 46 Sissoko), Olcan Adın (Dk. 77 Bilal Kısa), Seleznov (Dk. 62 Soner Aydoğdu), Paulo Henrique

Boluspor: Ertuğrul Taşkıran, Göksu Alhas, Diarra, Pedro Franco, Andre Santos (Dk. 63 İrfan Başaran), Guido Koçer, Özgür İleri (Dk. 77 Sefa Yılmaz), Caner Cavlun, Melih Okutan (Dk. 46 Mustafa Durak), Yusuf Emre Gültekin, Poepon

Gol: Dk. 39 Seleznov (Penaltıdan) (Teleset Mobilya Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 18 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 43 Andre Santos, Dk. 52 Göksu Alhas, Dk. 90 Guido Koçer (Boluspor), Dk. 21 Ömer Bayram, Dk. 41 Aykut Çeviker, Dk. 66 Eray Ataseven, Dk. 86 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)

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