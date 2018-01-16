İstanbulspor 0 - 1 Fenerbahçe

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Fenerbahçe, İstanbulspor deplasmanına çıktı.



İlk mücadeleyi Soldado'nun golleriyle 2-0 kazanan Fenerbahçe, rövanşta yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıktı. Pozisyon bulmakta zorlanan sarı-lacivertliler, rakibine de pozisyon vermedi. Maçın son anlarında sahneye çıkan Giuliano, 89. dakikada kaydettiği frikik golüyle takımına 1-0'lık galibiyeti getirdi.



Fenerbahçe, bu sonuçla beraber adını çeyrek finale yazdırdı.



Aykut Kocaman'ın öğrencileri, mücadele boyunca etkisiz bir oyun sergiledi. Fenerbahçe'nin mücadele boyunca çektiği tek isabetli şut gol oldu.



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstanbulspor ile yaptığı rövanş maçında, rakibiyle oynadığı ilk karşılaşmaya göre 4 değişiklikle sahaya çıktı.



Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Aykut Kocaman, İstanbulspor ile Kadıköy'de oynanan karşılaşmada ilk 11'de görevlendirdiği Josef de Souza ile Şener Özbayraklı'yı sakatlıkları nedeniyle rövanş mücadelesinde kadroya dahil etmedi. Turun birinci maçında ilk 11'de şans bulan Martin Skrtel ile Mathieu Valbuena ise rövanş karşılaşmasında yedekler arasında bulundu.



Bu futbolcuların yerine Mauricio Isla, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Yiğithan Güveli ilk 11'de yer aldı.



Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar Sparta Rotterdam ekibine kiraladığı ve Hollanda kulübünün çalışma ile oturma iznini çıkarmak için girişimlerini sürdürdüğü Yiğithan Güveli, kupa maçında sarı-lacivertli formayı giydi.



Eljif Elmas ilk kez kadroda



Sarı-lacivertli ekipte 1999 doğumlu Eljif Elmas, lisansının çıkarılmasının ardından ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroda yer aldı.



Sezon başında Makedonya'nın Rabotnicki takımından transfer edilen genç oyuncunun, kulübünün FIFA'ya yaptığı başvurunun birinci transfer tescil döneminde sonuçlanmaması nedeniyle lisansı çıkarılamamıştı.



Bu arada, iki takım arasında oynanan karşılaşmada Atatürk Olimpiyat Stadı boş kaldı. Soğuk havada oynanan karşılaşmada tribünlerin küçük bir kısmında taraftarlar yer aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR



14. dakikada sol çaprazda rakiplerinden kurtulan Alper Potuk, ceza alanı içinde kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

17. dakikada sağdan topla ilerleyen Ali Dere'nin son çizgiden ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Eslem Öztürk'ün şutunda, kaleci Kameni meşin yuvarlağı kontrol etti.

45. dakikada Oğuzhan Berber'in hatalı pasında topu alan Chahechouhe, meşin yuvarlağı bekletmeden Alper Potuk'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza alanı önünden sert şutunda, top üstten auta gitti.

89. dakikada ceza alanı önünde kazanılan serbest vuruşu kullanan Guiliano, meşin yuvarlağı düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1



Fenerbahçe, karşılaşmayı 1-0 kazandı.



İlk karşılaşmada rakibine 2-0 üstünlük kuran sarı-lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırdı.



Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Baki Tuncay Akkın, Ali Saygın Ögel

İstanbulspor: Okan Kocuk, Mehmet Zeki Çelik, Wellington, Yalçın Kılınç, Oğuzhan Berber (Dk. 81 Onur Ergün), Kubilay Aktaş, Ali Dere, Muhammed Demirci (Dk. 76 Cajic), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Kojic (Dk. 76 İbrahim Halil Çolak)

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Yiğithan Güveli (Dk. 20 Skrtel), Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, Oğuz Kağan Güçtekin, Mehmet Topal, Samed Karakoç, Chahechouhe (Dk. 90+2 Serhat Kot), Alper Potuk, Fernandao (Dk. 73 Guiliano)

Gol: Dk. 89 Guiliano (Fenerbahçe)

Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)