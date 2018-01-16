Trabzonspor 1 - 1 Atiker Konyaspor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş mücadelesinde Atiker Konyaspor'u sahasında ağırladı.



İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Trabzonspor, rövanşta yenik duruma düşmesine karşın beraberliği yakaladı ancak kendisini çeyrek finale çıkaracak skoru elde edemedi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.



Çeyrek finale yükselen Atiker Konyaspor'un golünü, 24. dakikada Ömer Ali Şahiner kaydetti. Trabzonspor'un tek sayısı, 80. dakikada Hugo Rodallega'nın ayağından geldi.



MAÇTAN NOTLAR



Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında sahasında Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor, golcü oyuncusu Burak Yılmaz'dan yoksun olarak sahaya çıktı.



Antalya kampında sakatlığının ardından tam olarak hazır hale gelmeyen bordo-mavili futbolcu, Atiker Konyaspor mücadelesinde takımda yer alamadı. Bu futbolcunun yerine Kolombiyalı oyuncu Hugo Rodallega görev yaptı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, Onur Recep Kıvrak'ı yedek soyundururken kalede de diğer kupa maçlarında olduğu gibi Esteban Alvarado'yu oynattı. Sakatlığı nedeniyle durumunun maç günü belli olacağı açıklanan Okay Yokuşlu da 11'de görev yapan isimlerden oldu.



Çalımbay, son 16 turunda Atiker Konyaspor ile oynanan ilk maçın kadrosuna göre takımında 4 değişiklik yaptı. Rövanş mücadelesinde Kamil Ahmet’in yerine Pereira, takımdan ayrılan Mas'ın yerine Mustafa Akbaş, Sosa'nın yerine Yusuf Yazıcı, Bero'nun yerine de Abdülkadir Ömür görev aldı.



Bordo-mavililerde 6 oyuncu ise Atiker Konyaspor mücadelesinde kadroda bulunmadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisi devam eden Burak Yılmaz'ın yanı sıra takımdan ayrılmaları gündemde olan Volkan Şen ve Bongonda, ayrıca genç oyuncular Abdurrahim Dursun, Hüseyin Türkmen ve Arda Akbulut da 21 kişilik kadroda yer almadı.



Taraftar özlemi sona erdi



Sezonun ilk yarısında sahasında son maçını ligin 16. haftasında Bursaspor'a karşı oynayan Trabzonspor, tam bir ay sonra Atiker Konyaspor maçında taraftarına kavuştu.



Bordo-mavili taraftarlar da kupada çeyrek final mücadelesi veren takımlarını yalnız bırakmadı, tribünlerin önemli bölümünü doldurdu. Az sayıda misafir takım taraftarı da kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alarak takımlarına destek oldular.

MAÇTAN DAKİKALAR



21. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı sol çaprazından şutunda kaleci Serkan Kırıntılı, sol tarafına gelen topu güçlükle çıkardı.

24. dakikada konuk takım öne geçti. Orta alandan gönderilen uzun pasta, ceza alanı içindeki Bourabia topu kafayla Ömer Ali Şahiner'e çıkardı. Bu futbolcu da ayağına doğru yatan Estaban'ın üzerinden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

40. dakikada Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın, ceza alanı sağ çaprazından sert şutunda, kaleci Serkan Kırıntılı sağ üst köşeye gelen topu güçlükle kornere gönderdi.



İkinci yarı



64. dakikada Yatabare'nin soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen Vedat Bora'nın kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

80. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. N'Doye'un sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı'nın çeldiği top Rodallega'nın önüne doğru düştü. Bu futbolcu rakibinden sıyrılarak yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1

85. dakikada Rodallega'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kontrol etti.



Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, İsmail Şencan

Trabzonspor: Esteban, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Mustafa Akbaş (Dk. 13 Kamil Ahmet Çörekçi), Okay Yokuşlu, Kucka (Dk. 46 N'Doye), Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan (Dk. 65 Castillo), Yusuf Yazıcı, Rodallega

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Ferhat Öztorun, Moke, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 53 Yatabare), Bourabia (Dk. 88 Fofana), Vedat Bora (Dk. 68 Musa Araz), Milosevic

Goller: Dk. 24 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor) Dk. 80 Rodallega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Ömer Ali Şahiner, Dk. 65 Ali Çamdalı, Dk. 66 Skubic, Dk. 70 Bourabia (Atiker Konyaspor), Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor)