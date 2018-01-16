Bursaspor 2 - 1 Gençlerbirliği

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Bursaspor rövanş mücadelesinde Gençlerbirliği'ni 10 bin 543 biletli seyircinin takip ettiği maçta evinde ağırladı.

Hayatını kaybeden Bursaspor Kulübü'nün kurucu üyelerinden Recep Barışıcı için karşılaşma öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gol perdesini Gençlerbirliği'nden Skuletic açarken, Bursaspor bu gollere Agu ve Yusuf Erdoğan ile cevap verdi. Ancak Gençlerbirliği, ilk maçı 1-0 kazanmasının avantajıyla yenilgiye rağmen kupada bir üst tura yükseldi.



SOW İLK MAÇINA ÇIKTI



Yeşil-beyazlı ekibin yeni transferi Moussa Sow, maç kadrosunda yer alırken; karşılaşma öncesinde ise Senegalli yıldıza taraftarlar tarafından sevgi gösterilerinde bulundu. Sow, 74'üncü dakikada oyuna dahil olurken, ilk kez yeşil-beyazlı formayı giydi. Bursaspor taraftarı aynı zamanda bugün doğum günü olan kaptan Pablo Martin Batalla'ya da özel tezahüratlar yaparak, bu özel gününü kutladı. Ertuğrul Ersoy ise yaşadığı sakatlık nedeniyle 25'inci dakikada sahadan çıkmak zorunda kaldı.





MAÇTAN DAKİKALAR



10'uncu dakikada Ahmet İlhan'ın pasına hareketlenen Kamal Issah, ceza sahası içerisinde top kontrolünü sağlayamazken, savunmada araya giren Barış Yardımcı tehlikeyi uzaklaştırdı.

12'nci dakikada Gençlerbirliği savunmasının pas hatasında araya giren Pablo Batalla, topu Barış Yardımcı'ya aktardı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan müsait durumda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı çıktı.

19'uncu dakikadaki Gençlerbirliği atağında ol kanatta Alper Uludağ topu ceza sahasına doğru gönderirken, altıpas çizgisi üzerinde iyi yükselen Petar Skuletic, yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı uzak kale direğinin yanından ağlara gönderdi: 0-1

33'üncü dakikada Dzon Delarge sağ kanattan topla birlikte içeriye doğru girerek pasını Mikel Agu'ya verdi. Penaltı çizgisi üzerinde hazır bekleyen Agu ise, topun kontrolünü sağladıktan sonra vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

42'nci dakikada hızla atağa çıkan Bursaspor'da Yusuf Erdoğan kale önüne doğru ortasını yaparken savunmada Alper Uludağ son andaki müdahalesiyle topu kornere göndererek arka direkte boş durumdaki iki Bursasporlu oyuncunun topla buluşmasını engelledi.



İKİNCİ YARI



49'uncu dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanattan Dzon Delarge içeriye girerek ortasını yaparken, arka direkte Yusuf Erdoğan topa ayak koyan isim oldu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-1

66'ncı dakikada Badu ceza sahasına sürüklediği topu Stancu'ya aktarırken, Rumen oyuncu da kaleye doğru koşu yapan Batalla'yı gördü. Batalla ise aldığı pas sonrası topa gelişine vururken meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

87'nci dakikada Batalla'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Bogdan Stancu'nun vuruşunda savunma son anda topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.

90+1'inci dakikada Bursaspor 3'üncü gole çok yaklaştı. Batalla'nın kornerden ortaladığı topu Ekong kafa vuruşuyla kale önüne gönderdi. Kaleye arkası dönük olan Sow ise, dilediği vuruşu yapamazken dokunuşunda top az farkla dışarı çıktı.

90+5'inci dakikada Bursaspor'un bir topu da direkten dönerken, karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Serkan Çınar (xx), Kerem Ersoy (xx), Süleyman Özay (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (xx) (Dk. 74 Moussa Sow x), Ertuğrul Ersoy (x) (Dk. 25 Dzon Delarge x), William Ekong (xx), Titi (xx), Aziz Behich (xx), Mikel Agu (xxx), Emmanuel Badu (xx), Pablo Batalla (xx), Yusuf Erdoğan (xxx) (Dk. Jires Kembo x), Bogdan Stancu (xx)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf (xx), Ahmet Oğuz (x), Alper Uludağ (xx), Siarhei Palitsevich (xx), Uğur Çiftçi (xx), Abdul Khalili (x) (Dk. 46 Murat Duruer x), Aleksandar Scekic (x), Ahmet İlhan Özek (x) (Dk. 53 Jailton Da Silva x), Zeki Yavru (xx), Kamal Issah (xx), Petar Skuletic (xx) (Dk. 67 Ousmane N'diaye x)

GOLLER: Dk. 33 Mikel Agu, Dk. 49 Yusuf Erdoğan (Bursaspor) - Dk. 19 Petar Skuletic (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Aziz Behich, Mikel Agu, Jires Kembo (Bursaspor) - Abdul Khalili, Kamal Issah (Gençlerbirliği)