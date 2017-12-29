Kupada son 16 turu rövanş maçları programı açıklandı
29 Aralık 2017 | 19:01
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçlarının programı açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre son 16 Turu 2. Maçları 16, 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde oynanacak.
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmalarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de yapılacak maçların programı şöyle:
16 Ocak Salı:
16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)
20.30 İstanbulspor-Fenerbahçe (Stadı açıklanmadı)
17 Ocak Çarşamba:
14.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)
18.00 Medipol Başakşehir-Akın Çorap Giresunspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)
18 Ocak Perşembe:
18.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)
20.30 Bucaspor-Galatasaray (Yeni Buca)
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