Beşiktaş 4 - 1 Osmanlıspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Osmanlıspor'u sahasında konuk etti.



Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Beşiktaş, Osmanlıspor'a karşı iyi performansını kupada da devam ettirdi. Ligde Osmanlıspor'u sahasında 5-1 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda da sahadan 4-1 galip ayrılarak önemli bir avantaj yakaladı.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri; 15. dakikada Vrsajevic (kk), 35. dakikada Alvaro Negredo, 50. dakikada Cenk Tosun ve 90+4'te Ricardo Quaresma kaydetti. Osmanlıspor'un tek sayısı, 72. dakikada Souleymane Doukara'nın ayağından geldi.

Osmanlıspor'da Anıl Karaer, 89. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Beşiktaş, bu galibiyetin ardından çeyrek final için büyük bir avantaj elde etti.



Everton'a transferi konuşulan Cenk Tosun; hem maç öncesi, hem attığı gol sonrası, hem de oyundan çıkarken taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaştı.



MAÇTAN NOTLAR



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Osmanlıspor ile oynadıkları ilk maçta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.



Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından izne çıkan Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Gary Medel ve Anderson Talisca'nın yokluğunda Osmanlıspor karşısında Tolga Zengin, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup'a ilk 11'de görev verdi.



Ricardo Quaresma'yı yedek soyunduran Güneş, karşılaşmada Portekizli oyuncunun yerine Cenk Tosun'u sahaya sürdü.



Babel'e yüzüncü gol hediyesi



Beşiktaş'ın Vodafone Park'taki 100. golünü atan Ryan Babel, Osmanlıspor maçından önce düzenlenen törenle hediye aldı.



Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Osmanlıspor maçının 32. dakikasında fileleri havalandırarak siyah-beyazlıların Vodafone Park'taki 100. golünü kaydeden Babel'e, karşılaşma öncesinde kendi heykelinin olduğu bir hediye verildi.



Babel'e gol vuruşunun tasvir edildiği hediyesini Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ve Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun tarafından takdim edildi. Heykelin bir örneğinin de Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği belirtildi.



Quaresma'ya taraftarlardan destek



Beşiktaşlı taraftarlar, son haftaların eleştirilen futbolcusu Quaresma'ya destek verdi.



Siyah-beyazlı futbolseverler, maça yedek kulübesinde başlayan Portekizli oyuncunun lehine tezahürat yaptı.



Taraftarlar fazla ilgi göstermedi



Siyah-beyazlı taraftarlar, Osmanlıspor ile oynanan kupa maçına fazla ilgi göstermedi.



Tribünlerde büyük boşluklar dikkati çekerken, karşılaşmayı yaklaşık 20 bin kişi izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR



15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Oğuzhan’ın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Negredo’nun ortasında Vrsajevic, ters bir vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 1-0.

31. dakikada Negredo'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Cenk Tosun'un yerden şutunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ta kaldı.

35. dakikada Beşiktaş farkı ikiye çıkardı. Oğuzhan Özyakup'un ara pasında ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Negredo, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

43. dakikada Cenk Tosun'un pasında Babel'in ceza sahası solundan içeri çevirdiği topa Oğuzhan Özyakup dokunamadı.

51. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Oğuzhan Özyakup'un ara pasında altı pas önünde topla buluşan Cenk Tosun'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Karcemarskas'ın yanından ağlara gitti: 3-0.

55. dakikada Özer Hurmacı, Serdar Gürler'in savunma arkasına attığı pasla penaltı noktası üzerinde kaleci Tolga Zengin ile karşı karşıya kaldı. Özer Hurmacı'nın vuruşunda, Tolga gole izin vermedi.

72. dakikada savunma arkasına atılan topu sağ kanatta süren Serdar Gürler, meşin yuvarlağı penaltı noktasındaki Doukara'ya çıkardı. Doukara, müsait pozisyonda topu filelere gönderdi: 3-1.

90+4. dakikada Quaresma uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, topu ağlarla buluşturdu: 4-1.



Karşılaşmayı Beşiktaş 4-1 kazandı.



Stat: Vodafone Park

Hakemler: Alper Ulusoy, Ceyhun Sesigüzel, Hakan Yemişken

Beşiktaş: Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Hutchinson (Dk. 40 Mitrovic), Babel (Dk. 78 Quaresma), Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun (Dk. 58 Orkan Çınar), Negredo

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Luiz Carlos (Dk. 67 Tugay Kaçar), Hasan Kılıç, Serdar Gürler, Özer Hurmacı (Dk. 60 Musa Çağıran), Regattin, Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)

Goller: Dk. 15 Vrsajevic (kendi kalesine), Dk. 35 Negredo, Dk. 51 Cenk Tosun, Dk. 90+4 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 72 Doukara (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: Dk. 89 Anıl Karaer (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Hasan Kılıç (Osmanlıspor), Dk. 53 Cenk Tosun, Dk. 90 Gökhan Gönül (Beşiktaş)