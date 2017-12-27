Fenerbahçe 2 - 0 İstanbulspor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u Ülker Stadı'nda konuk etti.



Rakibi karşısında bir hayli zorlanan ve net pozisyon bulamayan Fenerbahçe, İspanyol golcüsü Roberto Soldado'nun golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılsa da taraftarı memnun edemedi.



Soldado, 78 ve 89. dakikalarda Fenerbahçe'ye galibiyeti getirirken, Aykut Kocaman'ın öğrencileri ilk maçta avantajı eline aldı.



Rövanş mücadelesi, Ocak ayında oynanacak.



MAÇTAN NOTLAR



Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda İstanbulspor ile oynadıkları ilk maçta kadroda rotasyona gitti.



Ülker Stadı'nda oynanan maçta Kocaman, Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları Atiker Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 7 değişiklik yaptı.



Konya'daki maçta oynayan Volkan Demirel, Mauricio Isla, Luis Neto, Nabil Dirar, Oğuz Kağan Güçtekin, Aatıf Chahechouhe ve Giuliano'nun yerine İstanbulspor maçında Carlos Kameni, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Samed Karakoç, Alper Potuk ve Jose Fernandao forma giydi.



Şener, Neustaedter ve Skrtel ilk 11'de



Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında Şener Özbayraklı, Neustaedter ve Skrtel'a ilk 11'de şans verdi.



Kocaman, bu 3 futbolcusundan Süper Lig'in 17. haftasında Atiker Konyaspor maçında kart cezaları sebebiyle faydalanamamıştı.



Kameni, 9 maç sonra 11'de



Fenerbahçe'nin Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni, 9 maç aranın ardından ilk 11'de şans buldu.



Kameni, en son Fenerbahçe'nin ligin 10. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada ilk 11'de görev yapmıştı.



Van Persie yine kadroda yok



Fenerbahçe'nin Hollandalı golcüsü Robin van Persie, İstanbulspor karşısında da 21 kişilik kadroya giremedi.



Teknik direktör Kocaman, İstanbulspor karşısında 21 kişilik kadroya 10 yabancı oyuncuyu aldı.



Sarı-lacivertlilerin 21 kişilik kadrosunda genç futbolcular yer alırken, Kocaman Hollandalı futbolcuya şans tanımadı.



Sakatlıkları bulunan Vincent Janssen, Nabil Dirar ve Mehmet Ekici de maç kadrosunda yer almadı.



İstanbulspor'la 13 yıl sonra



Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşılaştı.



İki ekip, en son sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.



Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.



Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıktı.



Taraftar ilgi göstermedi



Fenerbahçeli taraftarlar, İstanbulspor maçına ilgi göstermedi.



Stadın her iki kale arkası tribününde az sayıda taraftar maçı takip etti.



Az sayıdaki İstanbulspor taraftarı da kendilerine ayrılan tribünden takımlarını destekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR



39. dakikada Valbuena'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, altıpasın önünde Skrtel'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

42. dakikada Alper Potuk'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Samed Karakoç'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



İkinci yarı



58. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Valbuena'nın sağ kanattan ortasında ön direkte topla buluşan Alper Potuk'un kafa vuruşunda, kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı iki hamlede çizgide tuttu.

64. dakikada Valbuena'nın sağ kanattan ortasında altı pas üzerinde Giuliano'nun kafa vuruşunda, kaleci Okan Koçuk meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

78. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Giuliano'nun derinlemesine pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Soldado, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

88. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top altıpas sağ çaprazında Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0.



Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-0 kazandı.



Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Kameni, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Samed Karakoç, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Alper Potuk (Dk. 60 Giuliano), Fernandao (Dk. 68 Soldado)

İstanbulspor: Okan Koçuk, Kubilay Aktaş, Wellington, Yalçın Kılınç, Mehmet Zeki Çelik, Onur Kolay, Onur Ergün, Oğuzhan Berber, Cajic (Dk. 80 Eslem Öztürk), Halil İbrahim Çolak (Dk. 76 Zafer Şensoy), İbrahim Yılmaz (Dk. 84 Bougouhi)

Goller: Dk. 78 ve 88 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 5 Cajic, Dk. 75 Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor) Dk. 12 Skrtel (Fenerbahçe)