Galatasaray 3 - 0 Bucaspor

Fatih Terim'le çıktığı ilk maçta ligin 17. haftasında Göztepe'yi 3-1'le rahat geçen Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bucaspor'u konuk etti.



Maça hızlı başlayan ev sahibi 14. dakikada Yasin Öztekin'in güzel asistinde Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 öne geçti.



41'de savunmanın hatası sonrası topu kapan Eren Derdiyok, Sinan Gümüş'e 'al da at' dedi ve skor 2-0 oldu. 2 dakika sonra yine Sinan Gümüş'ün vuruşu kalecinin bakışları arasında ağlara gidince Galatasaray devreyi 3-0 önde kapattı.



İkinci yarıda kontrollü bir oyun ortaya koyan Galatasaray'da 90. dakikada Yasin Öztekin'in golü ofsayt gerekçesiyle değer kazanmayınca mücadele 3-0 sona erdi. Galatasaray bu sonuçla rövanş mücadelesi öncesi tur için büyük avantaj yakaladı.

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