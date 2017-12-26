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Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor

26 Aralık 2017 | 20:38

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Gençlerbirliği 1 - 0 Bursaspor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği ile Bursaspor, Ankara 19 Mayıs Stadı'nda karşılaştı.

Başkent ekibi, 24. dakikada Petar Skuletic'in golüyle mücadelede 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu skorla Gençlerbirliği, rövanş karşılaşması öncesi avantaj sağladı.

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