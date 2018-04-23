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Quaresma'ya tekme atan Murat Yıldırım'dan olay yaratan paylaşım

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 23.04.2018 07:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın, Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği maça damga vuran isimlerden biri olan Murat Yıldırım, maç sonu yaptığı Quaresma'lı paylaşımla büyük tepki gördü

Quaresma'ya tekme atan Murat Yıldırım'dan olay yaratan paylaşım

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla yenerken maçın en çok tartışma yaratan pozisyonu Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın Beşiktaşlı Quaresma'ya uçan tekme atması ancak maçın hakeminin buna kırmızı kart vermemesi oldu.

Yaptığı müdahale ile maçın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Yıldırım, karşılaşma sonrasında skandal bir olaya daha imza attı.

Maçta Quaresma'ya yaptığı ve sarı kart gördüğü hareketin görselini paylaşan Yıldırım, "Elimizden gelen herseyi yaptik. Malesef OLMADI" yazdı.

Murat Yıldırım, paylaşımı sosyal medyada büyük tepki ile karşılanınca fotoğrafı sildi.

Murat Yıldırım Ricardo Quaresma

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murat yıldırım Yeni Malatyaspor ricardo quaresma

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