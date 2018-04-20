Yeni Malatyaspor'un oyuncuları idmana çıkmadı!

22 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı.

2-3 ayı geçkin süredir maaşlarını alamadığı belirtilen Malatyaspor'da oyuncuların, sonunda böyle bir uygulamaya gitme kararı aldığı belirtildi.

Malatyaspor'da Adil Gevrek ve yönetiminin Beşiktaş maçı öncesinde alacakların bir kısmını ödemeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile 22 Nisan Pazar günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.

Adil Gevrek'den konu ile ilgili açıklama geldi

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi. Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.