SPOR

Yeni Malatyaspor'un oyuncuları idmana çıkmadı!

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.04.2018 18:34 | Son Güncelleme

Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da kriz var! Evkur Yeni Malatyasporlu oyuncular, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle antremana çıkmadılar.

Yeni Malatyaspor'un oyuncuları idmana çıkmadı!

22 Nisan Pazar günü Beşiktaş ile karşılaşacak olan Evkur Yeni Malatyaspor'da futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle idmana çıkmadı.

2-3 ayı geçkin süredir maaşlarını alamadığı belirtilen Malatyaspor'da oyuncuların, sonunda böyle bir uygulamaya gitme kararı aldığı belirtildi.

Malatyaspor'da Adil Gevrek ve yönetiminin Beşiktaş maçı öncesinde alacakların bir kısmını ödemeyi planladığı kaydedildi.

Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ile 22 Nisan Pazar günü 19:00'da karşı karşıya gelecek.

Adil Gevrek'den konu ile ilgili açıklama geldi

Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, ligin 30'uncu haftasında karşılaşacakları Beşiktaş maçı öncesi futbolcuların antrenmana çıkmadıkları iddialarını yalanlayarak, futbolcuların fitness salonunda çalıştığını söyledi. Sarı- kırmızılı takımın Basın Sözcüsü Erdal Gündüz ise takımda 3-4 futbolcunun ödemesinin yapılmadığını ifade ederek, "Takım şuanda fitness salonunda çalışıyor. Oynamayan futbolcular vardı. Dia falan, onlarla konuşmuşlar. İdmanını yapıyor. Yayıncı kuruluş yanlış yazmış ama hiçbir bilgi almadan yazmış. Kulüple hiçbir alakası yok. Takım idmana çıktı. Hoca idmanını yaptırıyor. Pazar günü maç var" diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Evkur yeni Malatyaspor süper lig

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Ankara'da sürpriz 'Cumhurbaşkanlığı' görüşmesi! İnce ile Kılıçdaroğlu adaylığı konuştu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Çıplak video skandalı sürüyor! Esra Ersoy, Hacı Sabancı ile yazışmalarını paylaştı

Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor

Şenol Güneş'ten derbi sonrası açıklama: Canım değil ama içim acıyor

Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Şenol Güneş'i yaralayan holigan konuştu!

Soldado'dan Beşiktaş'a suçlama!

Soldado'dan Beşiktaş'a suçlama!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor'un oyuncuları idmana çıkmadı!

Yeni Malatyaspor'un oyuncuları idmana çıkmadı!

Erol Bulut: 'Ligin muhtemel şampiyonu Medipol Başakşehir'

Erol Bulut: 'Ligin muhtemel şampiyonu Medipol Başakşehir'

Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Karabükspor (Maç özeti)

Evkur Yeni Malatyaspor 3-1 Karabükspor (Maç özeti)

Evkur Yeni Malatyaspor, Turgut Doğan Şahin ve Murat Akça'yla yollarını ayırıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Turgut Doğan Şahin ve Murat Akça'yla yollarını ayırıyor

Evkur Yeni Malatyaspor, Doria ile sözleşme imzaladı

Evkur Yeni Malatyaspor, Doria ile sözleşme imzaladı

Doria, Malatyaspor için İstanbul'da

Doria, Malatyaspor için İstanbul'da

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.