Atletico Madrid - Arsenal maç özeti ve Salzburg - Marsilya maç özeti izle (Finalin adı Atletico - Marsilya)

Atletico Madrid - Arsenal ve Salzburg - Marsilya maçları ile UEFA Avrupa Ligi'nin finalistleri belli oldu. UEFA tarafından düzenlenen ve kulüpler bazındaki 2. büyük organizasyon olan Avrupa Ligi'nde yarı final rövanşında Atletico Madrid, Arsenal'i konuk ederken Salzburg ile Marsilya, Avusturya'da karşı karşıya geldi. İngiltere'de oynanan ilk maçta Griezmann'ın golü ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, yine aynı futbolcunun asisti ile turu geçen takım oldu. Diğer maçta ise Salzburg, Marsilya'yı 2-1 yendi fakat turu geçmesine yetmedi. İşte Atletico Madrid - Arsenal maç özeti ve Salzburg - Marsilya maç özeti ve önemli anları...

ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇ ÖZETİ

Atletico Madrid, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı İngiltere'nin Arsenal takımını Metropolitano Stadı'nda konuk etti. Kontrataklarla etkili olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın ara pasıyla ceza sahasının sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Diego Costa, düzgün bir vuruşla 45+2'nci dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.