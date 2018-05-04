UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu

İlk maçta deplasmanda Arsenal ile 1-1 berabere kalan Atletico Madrid, sahasında rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.
Atletico'ya galibiyeti getiren golü 45+2. dakikada Diego Costa kaydetti. Bu sonucun ardından Atletico Madrid, UEFA Avrupa Ligi'nde finale adını yazdırdı.
Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, iki takım arasında oynanan ilk maçta hakeme itirazının ardından aldığı ceza nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip etti.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil ise 90 dakika sahada kaldı.
MARSİLYA UZATMADA GÜLDÜ
İlk maçı sahasında 2-0 kazanan Marsilya, deplasmanda 2-1 yenilmesine rağmen finale yükselen taraf oldu.
Normal süresi 2-0 biten maçta Marsilya'ya finali getiren golü 116. dakikada Rolando attı.
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