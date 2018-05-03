Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Atletico Madrid - Arsenal maçı şifresiz canlı izle)

Atletico Madrid - Arsenal maçı ve Salzburg - Marsilya maçı ile Avrupa Ligi'nde finale kalacak takımlar belli olacak. Futbolseverlerin gözü bu akşam oynanacak iki maça çevrildi. 16 Mayıs'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finaline hangi takımlar kalacak. Kupa-2'nin "erken final"i olarak nitelenen mücadelenin ilk maçında, 80 dakika 10 kişi oynayan Atletico Madrid, rakibiyle 1-1 berabere kalarak evine avantajlı dönmüştü. Bu akşam oynanacak Atletico Madrid - Arsenal maçını haberimizde canlı yayın linkinden izleyebilirsiniz. Peki Atletico Madrid - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid, 1-1'in rövanşında İngiliz devi Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonundan Gianluca Rocchi düdük çalacak. Rocchi'nin yardımcılıklarını; Elenito Di Liberatore ve Mauro Tonolini yapacak. Wanda metropolitano Stadı'nda bu akşam oynanacak mücadele saat 22.05'te başlayacak ve TRTSpor ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu maçı aşağıdaki linkten online izleyebilirsiniz.
Atletico Madrid - Arsenal maçı şifresiz canlı izle
ATLETİCO MADRİD - ARSENAL MAÇINDA HANGİ TAKIM NASIL TUR ATLAR?
Atletico Madrid ile Arsenal, 1-1 biten ilk maçın rövanşında karşı karşıya geliyor. Bu maçta alınacak bazı skorlar ile iki takımdan bir tanesi finale kalacak. Atletico Madrid, her türlü galibiyette ve 0-0 beraberlikte turu geçen takım oluyor. Arsenal'in turu geçmesi için 1-1'den farklı skorlar ile (2-2, 3-3 gibi) beraberlikler veya galib geldiği her türlü skor alması gerekiyor. Maçın 1-1 bitmesi durumunda uzatmalara, gerekirse penaltı atışlarına geçilecek.
İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı. Ev sahibi Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Alexandre Lacazette ile 1-0 öne geçti. 82'nci dakikada gelişen ani atakta Antoine Griezmann ile golü bulan Atletico Madrid, skora dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Fransız futbolcu Lacazette'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören Sime Vrsaljko, Atletico Madrid'i 10 kişi bıraktı. Bu kararın ardından itirazlarını sürdüren teknik direktör Diego Simeone de hakem Clement Turpin tarafından tribüne gönderildi.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.
SALZBURG - MARSİLYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Idman TV, Sport 24, SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom
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