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Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 27.04.2018 10:12 | Son Güncelleme

Arsenal'da forma giyen Mesut Özil, Atletico Madrid maçında yaptığı hareketle geceye damga vurdu.

Mesut Özil'in bu davranışı gönülleri fethetti.

Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

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UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçından Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçından Arsenal ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.
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Karşılaşma oynanırken tribünlerden sahaya ekmek atıldı.

Karşılaşma oynanırken tribünlerden sahaya ekmek atıldı.
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İngiliz ekibi Arsenal'ın Türk asıllı yıldız ismi Mesut Özil tribünden gelen ekmek parçasını yerden alıp kenara kaldırdı.

İngiliz ekibi Arsenal'ın Türk asıllı yıldız ismi Mesut Özil tribünden gelen ekmek parçasını yerden alıp kenara kaldırdı.
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Mesut Özil, ekmek parçasını kenara kaldırmadan önce öpüp alnına götürdü.

Mesut Özil, ekmek parçasını kenara kaldırmadan önce öpüp alnına götürdü.
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Mesut'un yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük beğeni kazandı.

Mesut'un yaptığı bu hareket sosyal medyada büyük beğeni kazandı.
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Arsenal, Atletico Madrid'le oynadığı mücadelede 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. (Sözcü)

Arsenal, Atletico Madrid'le oynadığı mücadelede 1-1 beraberlikle sahadan ayrıldı. (Sözcü)
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Anahtar Kelimeler:
arsenal mesut ozil

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Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

Mesut Özil, sahaya atılan ekmeği öpüp kenara koydu

Takım
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
akp,ye direk milletvekili adayıdır ekmek kafalıların gönlünü fetih etmiştir.
sen ne ot kafalı bi adamsın yaa herşeyi bi yere bağlıyorsun senin gibi insanlar yüzünden toplum kutuplaşıyor BK kafalı
@kemler nimete saygı gösteren 80 milyonun gönlünü fethetmiştir. Hiçbir kutsalı olmayan gelişine yaşayanların umurunda değildir o ekmeği atanlardan farkı olmayanların anladın..
ahmak misin ya..
senin gibi zihniyetsiz karaktersiz olduğu sürece bu dava devam edecek yediğin ekmeğe bile saygınız kalmamış bunu bile siyasetle karıştırıyorsunuz allah size hidayet versin kardeşim
Çakma müslüman sanki muhammed salah...
asil senin gibi dusunenler cakma okadar insanin icinde o hareketi yapma senin gibiler icin bosdur musluman olasan onun onu nicin yaptigini anlardin ama nerde
ADAMSIN KARDEŞİM BAŞARILARIN DEVAMINI DİLERİM
helal olsun sımdı kıyı kesımlerı anlamamıstır bu hareketın sebebını
@olumsuz_vaka O ne demek ya? İyice böldünüz ülkeyi. Kıyı kesimleri dediğiniz yerler sizden çok daha saygılı, sevgili, çevresine duyarlı, devletine milletine bağlıdır.
Özünden bir şey kaybetmemiş. Mesut ÖZİL
ne iğrenç bi tipsin sen öyle
Avrupada yetişmesine rağmen.türk örf ve adetlerine göre ailesinin verdiği terbiye ile ekmeğin nimet olduğunu,dünyaya göstermiştir yürekten kutluyorum Mesut seni helel olsun koçum sana.
tüm izleyenlere müslümanlık ve islam ile ilgili bir ders verdin. kıyıdakiler bunu anlamaz
keşke nimetin kimden geldiği hakkikatını görebilen bir sığır olmasan gerçi senin zihniyetinde belki saadet partisine bir kaç sığır gönderir
adamsın
sen nasil müslümansin acep
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