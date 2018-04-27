UEFA Avrupa Ligi maç özetleri izle: Arsenal 1-1 Atletico Madrid / Marsilya 2-0 Salzburg

UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçları dün akşam oynandı. Arsene Wenger, son kez takımının başında çıktığı maçta Arsenal ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı. Atletico Madrid, maçın daha 10. dakikasında 10 kişi kaldı. Arsenal'in ataklarını durdurmayı başaran Atletico Madrid, Griezmann'ın golüyle final için umudunu İspanya'ya taşıdı. Avrupa Ligi yarı finalindeki diğer maçta Olympique Marsilya sahasında Salzburg'u 2-0 yendi.
İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadı'nda İspanya'nın Atletico Madrid takımını ağırladı. Ev sahibi Arsenal, ilk yarısı golsüz sona eren maçın 61. dakikasında Alexandre Lacazette ile 1-0 öne geçti. 82'nci dakikada gelişen ani atakta Antoine Griezmann ile golü bulan Atletico Madrid, skora dengeyi getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 10. dakikasında Fransız futbolcu Lacazette'e yaptığı sert faulün ardından kırmızı kart gören Sime Vrsaljko, Atletico Madrid'i 10 kişi bıraktı. Bu kararın ardından itirazlarını sürdüren teknik direktör Diego Simeone de hakem Clement Turpin tarafından tribüne gönderildi.
Arsenal'ın Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, 90 dakika sahada kaldı.
Avusturya'nın Salzburg takımını ağırlayan Fransız ekibi Olympique Marsilya, 15. dakikada Florian Thauvin'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın 63. dakikasında Kamerunlu futbolcusu Clinton N'Jie ile bir gol daha bulan Fransız temsilcisi, rakibini 2-0 yenerek rövanş için avantajlı bir skorla sahadan ayrıldı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde rövanş maçları, 3 Mayıs Perşembe günü oynanacak.
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