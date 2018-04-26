Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Arsenal - Atletico Madrid maçı şifresiz canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Arsenal ile Atletico Madrid, Londra'da Emirates Stadı'nda final için avantajlı skor elde etme mücadelesi verecekler. Dev maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler, Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda merak edip araştırıyorlar. Her iki takımda 3 Mayıs'taki final için varını yoğunu ortaya koyacaklar. Arsenal - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk onbirleri ile maçı izleyebileceğiniz online şifresiz canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Salzburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Kupa-2'nin "erken final"i olarak nitelenen mücadelesinde Mesut Özil'li Arsenal, Antoine Griezmann'lı Atletico Madrid'i ağırlayacak. İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde CSKA Moskova'yı, İspanyol ekibi ise Sporting Lizbon'ı elemişti. UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İngiliz devi Arsenal, İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. 26 Nisan Perşembe günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak yarı final ilk karşılaşması, 22.05'ten itibaren TRTSPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.
Arsenal - Atletico Madrid maçı canlı izle
ARSENE WENGER'İN ARSENAL'DE SON GÜNLERİ
Arsene Wenger'in 22 sene sonra bırakmayı düşündüğü Arsenal ile son kez kupa sevinci yaşamayı istiyor. İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'i çalıştıran Arsene Wenger, 22 yıldır görev aldığı kulüpten sezon sonunda ayrılması sonrası teknik direktörlüğü bırakmayı düşünmediğini söyledi.
Wenger, Arsenal'in Atletico Madrid'i ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk maçı öncesi Emirates Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, kulüpten ayrıldıktan sonra ne planladığına ilişkin, "Doğrusu ne yapacağımı bilmiyorum. Bir süre dinlenecek miyim, bilmiyorum. Kesin olan şu ki çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.
1996'dan bu yana başkent ekibinde görev yapan 68 yaşındaki Fransız teknik adam, beş gün önce yaptığı görevden ayrılma açıklamasının zamanlamasını kendinin belirlemediğini belirtti.
Londra ekibiyle Premier Lig'de 3 şampiyonluk yaşayan Wenger, İngiltere Federasyon Kupası'nı da 7 kez kazandı.
Arsenal: Čech, Bellerín, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Xhaka, Wilshere, Mkhitaryan, Özil, Lacazette
Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Savić, Godín, Lucas, Correa, Saúl Ñíguez, Gabi, Koke, Griezmann, Diego Costa
UEFA Avrupa Ligi finali, 16 Mayıs'ta Fransa'nın Lyon kentinde oynanacak. Final öncesinde yarı final ilk maçları bu akşam oynanacak. Arsenal, Atletico Madrid'i Londra'da ağırlıyorken Fransa'nın Olympique Marsilya takımı ise seyircisi önünde, Avusturya ekibi Salzburg ile karşılaşacak. Marsilya - Salzburg maçı Tivibu Spor 3 kanalından sporseverler ile buluşacak. Bu maçları yayınlayan diğer ulusal kanallar aşağıda yer almaktadır.
Marsilya - Salzburg maçı muhtemel ilk onbirleri
Marseille: Pelé, Amavi, Luiz Gustavo, Rami, Sakai, Sanson, Zambo Anguissa, Payet, Thauvin, Sarr, Mitroglou
Salzburg: Walke, Ulmer, Ćaleta-Car, Ramalho, Lainer, Berisha, Schlager, Samassékou, Haidara, Dabbur, Gulbrandsen
AVRUPA LİGİ MAÇLARINI YAYINLAYAN DİĞER KANALLAR
SONY TEN 2, Arsenal Player, beIN Sports, Sport 2, Sky Sport 1, BT Sport 2, Idman TV, AZTV, ESPN, HRT 2, Klik SPORT, SuperSport, Astro Go, PPTV Sport China, Canal+ Sport 2, Cosmote Sport 2 HD, Now Sports 3, MRT1, Fox Sports, Sport TV1, Telekom
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