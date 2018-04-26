Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Arsenal - Atletico Madrid maçı şifresiz canlı izle)

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı bu akşam başlıyor. Arsenal ile Atletico Madrid, Londra'da Emirates Stadı'nda final için avantajlı skor elde etme mücadelesi verecekler. Dev maç için nefesler tutuldu. Futbolseverler, Arsenal - Atletico Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda merak edip araştırıyorlar. Her iki takımda 3 Mayıs'taki final için varını yoğunu ortaya koyacaklar. Arsenal - Atletico Madrid maçı muhtemel ilk onbirleri ile maçı izleyebileceğiniz online şifresiz canlı yayın bağlantısı haberimizde. Peki Arsenal - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Marsilya - Salzburg maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ARSENAL - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kupa-2'nin "erken final"i olarak nitelenen mücadelesinde Mesut Özil'li Arsenal, Antoine Griezmann'lı Atletico Madrid'i ağırlayacak. İngiliz temsilcisi, çeyrek finalde CSKA Moskova'yı, İspanyol ekibi ise Sporting Lizbon'ı elemişti. UEFA Avrupa Ligi yarı final maçında İngiliz devi Arsenal, İspanya'nın güçlü ekibi Atletico Madrid'i konuk edecek. 26 Nisan Perşembe günü Emirates Stadyumu'nda oynanacak yarı final ilk karşılaşması, 22.05'ten itibaren TRTSPOR ve trtspor.com.tr'den canlı yayınlanacak.